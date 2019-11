Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović u subotu je ocijenio kako premijer Andrej Plenković vodi nervozni rat na osobnoj razini sa sindikatima te da je aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović jugonostalgičar jer često govori o SFRJ.

"Fućka se meni za Jugoslaviju, očito je predsjednica Republike najveći jugonostalgičar jer ne prestaje pričati o toj Jugoslaviji. Kako je bilo - bilo je, ali nemojmo lagati. Bilo je tako da se preživjelo i sada se živi, i mnogi koji su tada bili slizani s vlašću, prvenstveno u HDZ-u, danas glumataju da nisu imali taj život ili da nisu živjeli u tom vremenu. Ja sam prema tom vremenu bio indiferentan," rekao je Milanović novinarima u Splitu.

Komentirajući nedavnu izjavu predsjednice da su nogometni klubovi "Dinamo" i "Hajduk" bili hrvatski klubovi, ali ne i Rijeka kojoj je zamjerila bliskost s beogradskim "Partizanom" i "Crvenom zvezdom", Milanović je rekao da je to uvredljivo.

"Dođeš i izvrijeđaš jednu cijelu sredinu, izmišljaš tamo nekakve stvari o tom nogometnom klubu za koji su navijali i mnogi iz moje obitelji jer su iz Rijeke, sa Sušaka", rekao je Milanović.

Tumačeći svoju raniju izjavu kako je "'Hajduk' bio omiljeni Titov klub" rekao je kako ne vidi zašto bi zbog takve izjave trebao imati problema u izbornoj kampanji te da nije razmišljao o glasovima ni u Splitu ni u Rijeci.

"Neka djeca sama shvate da nema Djeda Mraza, neka imaju emocionalnu krizu, ali - Hajduk je bio to što je bio", dodao je.

"Hajduk je hrvatski klub. Hajduk je isto tako i klub koji je imao petokraku u grbu, koji je igrao s petokrakom na prsima, dakle, mogao si se nabosti na nju - to je ružno izgledalo, ali tako je bilo - neka to ljudi znaju", rekao je Milanović.

Prema tome, to je istina u danima kad se pričaju nevjerojatne besmislice, kad se, ustvari, provodi jedan memoricid prema onom što smo živjeli, što pamtimo i čega se sjećamo, dodao je.

Zamoljen za komentar izjave predsjedničine frizerke koja je, kako se novinar izrazio, "brojala krvna zrnca supruge predsjedničkog kandidata Miroslava Škore", Milanović je kazao kako "neki ljudi imaju nevjerojatan talent za odabrati najlošije društvo i uvijek biti okružen polusvijetom".

"Nažalost, imamo predsjednicu koja sustavno i nepogrešivo bira isključivo loše društvo - hoćeš u Hrvatskoj, hoćeš u inozemstvu. Njoj su pojam i najbolji partneri ljudi o kojima ja u međunarodnim odnosima imam najniže mišljenje, odnosno niže nego o ostalima. Očito nemamo isti sustav vrijednosti Moj sustav vrijednosti je moderna otvorena liberalna država tamo gdje može i treba biti u potrazi za novim šansama, ali svjesna svog identiteta i država u kojoj se ne provodi memoricid", ustvrdio je Milanović.

Po njegovim riječima, "Hrvatska trenutačno izgleda rastrojeno zato što ima u vrhu vlasti ljude koji se ponašaju rastrojeno".

"Tjednima potpuno nepotrebno traje štrajk u školama. Bio sam premijer i u jednoj situaciji, kad smo naslijedili zemlju bez novaca, bio sam strog prema financijama i rekao da trenutno nemamo uvjeta za povećanje plaća, ali tražimo uvjete da ne otpustimo ljude i da ne smanjimo plaće 35 posto što je bio prijedlog Europske komisije. Četiri ili pet godina kasnije, kako se mijenjaju financijski uvjeti, ja mijenjam stav - to je jedino normalno. Ja ne mijenjam stav o nekim temeljnim vrijednosnim pitanjima, ali kad je u pitanju novac - prilagođavaš se. Sad novaca za te zahtjeve ima i oni su opravdani. Zašto predsjednik Vlade vodi potpuno privatni, nervozni rat sa sindikatima, na potpuno osobnoj razini?. Nisam se ni ja, možda, najbolje slagao sa svima njima, ali ovo je na potpuno osobnoj razini da bi sada ispalo kako ima dva posto za povećanje osnovice.. Dakle, sad ima novaca, do jučer nije bilo. To ti nije privatna država, to zahtjeva puno veću odgovornost i barem malo pristojnosti koja je, navodno, i meni nedostajala. Ali, ja sam ipak pazio na ključne stvari", odgovorio je Milanović na pitanje kako komentira odgovor HDZ-a i HNS-a o koeficijentu za plaće prosvjetnih radnika.

"Taj dogovor je nebitan. Pitaju se sindikati," dodao je.

Ponovio je kako je protiv povećanja ovlasti predsjednika republike.

"Znamo kako je to izgledalo u vrijeme Franje Tuđmana i HDZ-a 90-ih godina. To je bila privatna država. Ups, jesam li smio reći privatna. Jednom sam rekao da se ponašamo kao slučajna država, ali da nismo i ne smijemo biti slučajna država, ali za neke smo privatna država", kazao je.

Istaknuo je kako je spreman televizijsku debatu s drugim predsjedničkim kandidatima, a objašnjavajući razloge zbog kojih neće objaviti svoj program u izbornoj kampanji, Milanović je rekao da ne želi prodavati maglu.

"Da objavim sve ono što imam reći i kako ću se ponašati kad su u pitanju opće društvene teme, vanjska politika, reputacija i ponos Hrvatske, obrana, kad su u pitanju bezumne nekontrolirane i u biti koruptivne nabavke u sustavu obrane - ima tu dosta tema, ali to je premalo da bi stalo u nešto što bi se pretenciozno nazvalo program s kojim ljudima prodaješ maglu", rekao je. Na upit što misli kad kaže koruptivne radnje u procesu nabavke vojne opreme, Milanović kratko uzvratio: "Na sve skupa".

Milanović je poručio i kako u kampanji neće odlaziti u Bosnu i Hercegovinu iako su ondje i hrvatski birači.

"Ići aktivno voditi kampanju u drugu državu smatram nemoralnim, čak i opasnim," izjavio je Milanović te dodao da je i prije i tijekom premijerskog mandata odlazio u BiH, ali ne po novac i ne po glasove već s programima i s hrvatskim javnim novcem koji je uvijek bio vrlo precizno i strogo apliciran u određene projekte. (Hina)