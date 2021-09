Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, komenitrao je izjavu premijera Plenkovića da je Ksenija Turković bila prvi izbor za predsjednicu Vrhovnog suda.

Milanović je u Rimu nakon radne sjednice sastanka šefova država “Skupine Arraiolos” komentirao premijerovu izjavu da je Ksenija Turković, potpredsjednica Europskog suda za ljudska prava bila njegov prvi izbor za čelnika Vrhovnog suda.

"Čiji? Čiji kandidat je bila? Pitajte ga o čemu govori. Ja sam prema Ustavu taj koji predlaže i tako će ostati dok sam ja predsjednik i dok je ovakav Ustav. Ne jer me to raduje, nego jer tako piše. Možda bi bilo bolje da nije tako, ali kad je tako, ja sam taj koji predlaže, a ne Plenković. On može odbiti. Ne znam čemu sve ovo", rekao je Milanović.

Dodao je i da će opet predložiti suca Radovana Dobronića.

"A ove pričice, pitajte njega. Nemam pojma o čemu čovjek govori. Mislim da je ovo jak komentar na izjavu jednog predsjednika vlade. Nemam pojma o čemu priča. Nadam se da mu je dobro. I zašto to priča, odakle mu to?! Nemam pojma o čemu on govori, ja s njim o tome nisam razgovarao. A skime sam sve razgovarao, to je sasvim deseta priča", komentirao je te dodao da je Dobronić "klasa" te se nada da će ga izabrati, piše N1.

Podsjetimo, premijer je u Saboru rekao da je ona bila prvi izbor.

"Meni je žao da nova predsjednica Vrhovnog suda nije Ksenija Turković, potpredsjednica Europskog suda za ljudska prva, koja je bila prvi pravi izbor i oko koje bi postigli ovdje konsenzus još u veljači prije profesorice Đurđević”, izjavio je Plenković.