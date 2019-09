SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović u subotu je, komentirajući odnose u vladajućoj koaliciji nakon nedavnih izjava Milorada Pupovca, poručio kako HDZ mora odlučiti je li mu Pupovac brat ili tat, te da im ne može jednog dana biti prijatelj, a drugog neprijatelj.

"Milorad Pupovac je HDZ-u bio draži od rođenog brata kada je 1997. došao u Hrvatski sabor i digao ruku za izmjene Ustava te godine. Doživio je tada standing ovation od HDZ-ovaca. Ne može u jednom trenutku biti brat, a u drugom tat. HDZ mora odlučiti s kim i kako želi koalirati. Kad im je netko prijatelj, ne može im sljedeće jutro biti neprijatelj”, izjavio je Zoran Milanović na Poljoprivrednom sajmu u Gudovcu pored Bjelovara.

Nije želio komentirati samu Pupovčevu izjavu, odnosno usporedbu suvremene Hrvatsku s NDH te tezu o Hrvatskoj kao faktoru nestabilnosti u regiji.

Pupovac kad govori - hoda po jajima

"Ne znam što je točno Pupovac rekao, nadam se da nije pretjerao. On je izjavu dao nakon terorističkog napada na ljude koji su gledali utakmicu, a ja bih morao vidjeti svaki zarez u toj izjavi da bih je mogao komentirati. On kada govori, hoda po jajima jer je svjestan koliko reakcija može izazvati svaka njegova izjava”, rekao je Milanović novinarima.

Izostanak reakcije predsjednice Republike na nedavni napad u okolici Knina nazvao je političkim i ljudskim kukavičlukom.

"Na žalost, nakon pet godina smucanja po Hrvatskoj, moraš se vratiti u krilo majke stranke. To znači da se od nje nisi nimalo emancipirao. Mene podržava SDP, od jučer me podržava PGS, ali ja prije svega vjerujem u podršku ljudi meni kao osobi i meni kao karakteru koji ih neće iznevjeriti”, izjavio je Milanović.

Osvrnuo se i na nedavnu izjavu predsjedničkog kandidata Miroslava Škore o zabrani SDSS-a. "Svaka stranka ponekad lupeta, i SDP je znao lupetati, a HDZ lupeta svaki dan. Ako zbog toga počnemo zabranjivati stranke, to je put u tiraniju”, rekao je.

Što se poljoprivrede tiče, smatra da treba poraditi na kvaliteti proizvodnje i "jačati vlastite mišiće", jer Hrvatska, kao članica EU, ne može zabraniti uvoz iz drugih država unije.

"Primjera radi, neka bude lošije to što je iz Mađarske pa će ljudi kupovati to što je bolje iz Hrvatske”, pojasnio je.

Upitan za komentar ideje da se djeci na početku svakoga tjedna u školi intonira himna, Milanović je rekao da se domoljublje i ljubav prema domovini dokazuju na druge načine. "To klincima nećete utjerati na taj način. Kako to nikome nije palo na pamet prije trideset godina? To je jako zanimljivo", rekao je Milanović.

"Hrvatska ima jednu himnu, znaju tu himnu, znaju riječi, tome ih se ne treba učiti", rekao je Milanović.

Dodao je da bi predsjednik Republike morao biti što je moguće dalje od novca i svojih pajdaša u drugom i trećem ešalonu. "Predsjednik mora birati društvo, najbolje društvo za Hrvatsku, a mora birati i osobno društvo. Ne sa lumparošima i polusvijetom. Pazi s kim se družiš. I meni se podvuče pod šator poneka baraba, ali, brate, nanjušim ga pa ga izbacim na glavu", rekao je Milanović.