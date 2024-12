UŽIVO Primorac projurio okružen zaštitarima, u HDZ-u vjeruju u 2. krug: "Ne smije nam se dogoditi greška kao prije 5 godina sa Škorom"

U stožeru Dragana Primorca nakon objave prvih izlaznih anketa, ali i prvih privremenih rezultata koje je objavio DIP, atmosfera je bila komorna.

Velika razlika u glasovima drugi krug je za Primorca stavila pod veliki upitnik.

Iz stožera Dragana Primorca neposredno nakon objave izlaznih anketa javila se reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"U tišini se dočekao rezultat izlaznih anketa", kazala je o atmosferi u stožeru.

HDZ-ovci vjeruju u drugi krug

20:15 Ministar Ivan Anušić kazao je da je postotak iznenađujuć i velik u korist za Zorana Milanovića ali se nada drugom krugu.

"Tamo je nova podjela karata i ne smije nam se dogoditi pogreška kao prije 5 godina kada je Škoro, koji nije ušao u drugi krug, pozvao svoje birače da ne glasaju za kandidatkinju desnog centra. Sada imamo nekoliko kandidata na desnom centru", rekao je Anušić dodavši da za drugi krug treba napraviti novu strategiju.

Rekao je i kako je izlaznost bila mala, no da to ipak nije opravdanje. Kazao je i da ne osjeća nikakvu odgovornost zbog male izlaznosti u Slavoniji.

19:57 Zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved rekao je da je veliki broj kandidata od centra na desno disperzirao glasove Dragana Primorca.

"Imao je iznimno kvalitetnu kampanju, definirane programe te poruke afirmativne naravi. U kojoj mjeri će birači to prepoznati, znat ćemo narednih sati kad budu prebrojani svi glasovi pa se strpimo", rekao je Medved uvjeren da će biti drugog kruga.

"Ukoliko ga bude, to je posebna utakmica i posebna kampanja gdje se drugačije postavljaju stvari i tada će HDZ s partnerima odraditi svoj maksimum", rekao je Medved.

19:40 S Gordanom Jandrokovićem, predsjednikom Sabora, razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić kazavši da u stožeru svira lagana glazba, ali mjesta za pjesmu baš i nema.

Jandroković je potvrdio da su iznenađeni izlaznim anketama.

"Rezultati odudaraju od onog što su govorile predizborne ankete, ali vjerujemo u drugi krug. Ovdje se odlučivalo o osobi, a ne o strankama. Ne vjerujemo da će ovo utjecati na stabilnost većine. Čekamo službene rezultate, vidjet ćemo što se može učiniti bolje, ako bude drugog kruga.Primorac je vodio pozitivnu kampanju, ali ovo je bila neobična kampanja jer su i lijevi i desni napadali Primorca, a ne Milanovića", rekao je Jandroković.

Među HDZ-ovcima tišina

Zanimljvio je da su visokopozicionirani HDZ-ovci zajedno s premijerom u posebnoj prostoriji u hotelu dok su nižerangirani HDZ-ovci i gosti u dvorani. "Primorac je projurio prije 20-ak minuta okružen zaštitarima," rekla je Jurišić.

19:05 Ministar i potpredsjednik Vlade Davor Božinović (HDZ) zahvalio je svim građanima koji su izašli na izbore i poslali poruku jačanja demokratskog procesa.

"Rezultati nisu u skladu s očekivanjima, no ovo su ipak ankete. Pričekajmo službene rezultate. No, činjenica je da je prednost velika. Naš kandidat je donio jednu angažiranu kampanju i pokušao doprijeti do velikog broja birača, no očito nije uspio", rekao je.

Na pitanje tko će odgovarati za takav rezultat, kazao je kako su sve ankete govorile o izvjesnom drugom krugu.

"Primorac je bio kandidat kojeg su izabrala sva stranačka tijela HDZ-a i partnera", rekao je. Na pitanje gdje se griješilo, Božinović smatra da poruke civiliziranog dijaloga nisu došle do građana. Je li Milanović ipak bio prejak kandidat za Primorca?

"Poruke koje su išle prema budućnosti nisu doprijele do birača", rekao je i zahvalio Primorcu što je hrabro prihvatilo ulogu kandidata na predsjedničkim izborima.

