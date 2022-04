Ministarstvo obrane i dalje ne isplaćuje dnevnice vojnicima koji su u predsjednikovoj pratnji. Kako eskalira sukob između predsjednika Zorana Milanovića, premijera Andreja Plenkovića i MORH-a, tako raste i dug koji je sada premašio 82 tisuće kuna.

Vojnicima na terenu koji prate predsjednika Zorana Milanovića gotovo pola godine ne isplaćuju se dnevnice, iako su posao odradili. Dužni su im više od 82 tisuće kuna.

"Potraživanja se odnose na pripadnike koji su bili angažirani po procedurama, koje nisu bile u skladu sa zakonom. Isplata naknada ne bi bila sporna da je zahtjev za angažiranjem hrvatskih vojnika došao službenim putem iz Ureda predsjednika u Kabinet ministra obrane - što je jedino u skladu sa zakonom", priopćilo je Ministarstvo obrane za Dnevnik Nove TV.

Ministar obrane Mario Banožić, koji stopira isplatu, poziva se na odluku koju je donio usred svađe sa predsjednikom. Banožić traži da ga ne zaobilaze oko korištenja vojne tehnike i vojske na terenu.

Predsjednik Republike Zoran Milanović na to je uputio oštar komentar.

"Ministar je kriminalac, okej?! Kojem trenutno nitko ne može ništa. On ne želi vratiti odlukom Upravnog suda Burčula na posao. To je čovjek koji krši zakon zato što mu udbašenković to omogućava", istaknuo je Milanović.

Šef Vlade, Andrej Plenković, oštro je odgovorio Milanoviću.

"Ovo mi djeluje kao da je karijes naručio pitanje od vas", poručio je Plenković novinarima na upit o isplatama dnevnica vojnicima.

"Nije! Jer isto ovo pitanje smo uputili i Ministarstvu obrane - i to ne jednom. Posljednji put nakon Jasenovca, kada nam je rečeno da će vojnicima koji su bili dio zajedničkog protokola platiti troškove - jer su ih tražile delegacije Sabora i Vlade! A što je ostalim isplatama", kazala je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.



Premijer Plenković odgovorio je kako će "ministar to rješavati u okviru svojih ovlasti kao novoproglašeni kriminalac" te je dodao kako je "država u dobrome stanju".



Ministar obrane Mario Banožić pred novinare nije stao punih 40 dana. Za to vrijeme više od 370 vojnika iz nekoliko postrojbi čeka svoj zarađeni novac.



Sve što Milanović traži direktno preko načelnika Glavnog stožera, koji je dužan slušati zapovijedi - Banožić smatra kršenjem zakona. No, inspekcija je u kabinetu admirala Hranja utvrdila da zakon nije prekršen.

Bivši predsjednik Ivo Josipović koji je surađivao sa svim političkim opcijama - zgrožen ovakvom praksom.



"Nikad nije bila potrebna neka posebna suglasnost. I ja sam sa svim ministrima obrane korektno surađivao", rekao je Josipović.

Spor je u međuvremenu prešao i na vozni park. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, Banožić istražuje i zašto je Pantovčaku nedavno u Pakoštanima odobren terenac, bez da je on to prethodno odobrio.

