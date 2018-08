Na reporterku Nove TV Ivanu Pezo Moskaljov opet se verbalno obrušio gradonačelnik Zagreba Milan Bandić.

Ivana Pezo Moskaljov gradonačelniku Bandiću postavila je pitanje hoće li se ispričati za jučerašnju izjavu - ''ja da sam žensko bio bih najbolje žensko, svima dam'', je li to bilo primjereno s obzirom na njegovu visoku političku funkciju, nakon čega je postao veoma neugodan prema njoj.

''Bandićev altruizam koji živi cijeli život je širok i velik. Oni koji se ne mogu uklopiti u taj altruizam, ja im nisam kriv'', rekao je Bandić dodavši: ''Vi ste očito na drugoj strani.'' Međutim, ispričao se nije.

Kada je reporterka pokušala upitati sljedeće pitanje, Bandić je rekao: ''Molim Vas malo kulture. To je abeceda. Pitanje je legitimno ali stil nije dobar. Daj se malo pogledajte kako se ponašate. Pa dajte malo kulture. Živimo u gradu 2018., razgovarate s gradonačelnikom koji je šest mandat gradonačelnik europske uljuđene metropole. To nije primjeren način ophođenja. A Vas molim koji vodite, da vodite ovu pressicu na dostojanstven način. Oni koji ne mogu, neka uzmu mikrofon, kameru i neka napuste uljuđeni sastanak. Je li u redu? Tko se ne može strpiti. Svatko će doći... Ja Vas molim, gospođo Pezo, to Vi nosite od svog odgoja. Ali ja Vam nisam kriv. To je problem Vaš, ne moj. Ali u ovoj kući se ne može tako obraćati. Možete doma.''

Nakon što je odgovorio na pitanje druge kolegice, opet se obratio Pezo: ''Sve je fino, mirno, nirvana, mirno sve, bez nervoze. Sve je OK. Vidite kako je lijepo razgovarati kada ljudi pristojno i normalno se obraćaju. To je strašno. Kaj ste nabrijani? Kaj Vam je?''

''Znatiželja'', ubacio se Ljubo Jurčić koji je također bio na konferenciji za novinare.

''Pa znatiželja, to je strašno. Malo strpljenja, neće naodmet biti. Vidite, dame čekaju'', nastavio je Bandić. Na kraju konferencije, Pezo je ipak dopušteno da postavi pitanje Mirki Jozić, pročelnici za gospodarstvo, iako uz opaske: ''Ne da se ona'', odnosno nikako da odustane od pitanja.

Pitala ju je što ona kao žena misli, je li način na koji se gradonačelnik obraća primjeren njegovoj funkciji. ''Ja Vam mogu prenijeti svoja iskustva s gradonačelnikom'', rekla je pojasnivši da joj je Bandić dao prilika koliko nije dobila nigdje drugdje.

Na ponovljeno pitanje je li izjava primjerena gradonačelniku, Jozić odgovara: ''O tome ja ne bih sudila, jer je izjava kao izjava isječena iz nečega i ne može se komentirati. Eventualno u kompletnom kontekstu.''

Bandić je na kraju rekao kako su žene prekrasne i barem 50% altruistički raspoložene kao on.

Svaki je odgovor legitiman, no treba reći da je posao novinara Informativnog programa NOVE TV bio, i bit će, uvijek postavljati jasna, legitimna, utemeljena pitanja - svakome, posebno državnim i lokalnim dužnosnicima koji upravljaju javnim novcem. To smo činili dosad, to ćemo činiti i ubuduće.

Ovo nije prvi put da se Bandić obrušio na Pezo Moskaljov.

Podsjetimo, početkom mjeseca pitala ga je zašto se godinama tolerirala situacija na deponijima, a Bandić je u svom stilu odgovorio: "Da sam ja tako pametan, radio bih u TV Novoj." Od svog stila nije odustao ni odgovarajući na pitanje što su svih ovih godina radile komunalne službe. "Ja nisam savršen, ali sam još uvijek najbolji", odgovorio je.