Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kaže da u Zagrebu ne postoji problem s mostovima, a zatim novinarima rekao da mu se pridruži na obilasku mosta uz predavanje zašto problema nema. Napao je i državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Milan Bandić kaže da problem sa zagrebačkim mostovima – ne postoji. ''Neka inspekcija radi svoj posao, a gradonačelnik svoj. Dali ste mi šlagvort da obiđem mostove u sljedećih mjesec dana. Dobili ste sve napismeno, ali vi ne čitate nego dobijete naputak od svojih urednika. Građani su sigurni, mostovi su sigurni", odgovorio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na pitanje novinara o stanju mostova u Zagrebu.

Kako piše N1, Bandić je komentirao i izjavu državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Željka Uhlira koji je u petak rekao da je Savski most u najlošijem stanju, dok su ostali zagrebački mostovi loše održavani.

''Pozovete gospodina Uhlira da govori o mostovima, pravnik. To je isto kao da moja baba govori o Mount Everestu. Jeste vidjeli što gradonačelnik Bandić radi? Saniramo most Slobode. Dogodila se rupa na Savskom mostu koji je za pješake. Bojim se kada pravnici, do jučer moji službenici, a sada državni tajnici, jer kad izgubiš izbore postaneš državni tajnik, kad govore rječnikom inženjera", rekao je Bandić.

Treba istaknuti da je Željko Ulhir diplomirani inženjer građevine i stalni sudski vještak za građevinu, a ne pravnik, kako je kazao gradonačelnik. To se može provjeriti i na stranicama Ministarstva.

Gradonačelnik je istaknuo i da sve piše u elaboratu koji je poslan novinarima iz gradskog ureda. "Sada ćete, oni koji budu htjeli, pješke sa mnom od mosta do mosta da održim predavanje", rekao je.