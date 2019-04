Marin Rončević, otac djevojčice Mile za koju je cijela Hrvatska skupljala novac kako bi mogla otići na liječenje u Philadelphiju, javio je da su nalazi nakon prve primljene terapije više nego dobri.

Milin otac je na svom Facebook profilu objavio prekrasnu vijest - Milini nalazi nakon prve terapije su više nego dobri. ''Dobili smo prvu povratnu informaciju nakon započete terapije. Nalazi su takvi da ne mogu biti bolji nego što jesu, a Mila se osjeća odlično'', napisao je Marin Rončević u objavi.

Još je jednom zahvalio svima koji su bez razmišljanja pomogli da Mila ode u Philadelphiju i dobije priliku pobijediti opaku bolest. ''Iako je dug put pred nama, već sada svjedočimo čudu'', piše Milin tata.

Podsjetimo, dvogodišnjoj Mili Rončević dijagnosticirana je akutna mijeloična megakariocitna leukemija AML M7. Njezini roditelji Sanja i Marin Rončević poslali su molbu za pomoć u liječenju kojoj je jedina prilika za spas Dječja bolnica Philadelphia. Cijela Hrvatska ujedinila se i pomogla u prikupljanju sredstava kako bi djevojčici omogućili da ode na prijekopotrebno liječenje.

U samo nekoliko dana skupljeno je preko 30 milijuna kuna, a Milin otac kazao je da želi osnovati fond koji će, s viškom novca prikupljenog za Milu, pomagati drugoj teškoj bolesnoj djeci. Milin djed je za DNEVNIK.hr prije nekoliko dana otkrio kakvo je stanje s fondom "Mila za sve". "Što se fonda tiče, u postupku je ispitivanje pravnih okolnosti, koja bi to forma bila i na koji se način to treba organizirati. Do kraja tjedna pravnik bi trebao izići s nekoliko prijedloga, a onda će se odlučiti koja će to forma biti i onda ćemo možda izići pred javnost s konkretnijim podacima", objašnjava djed.