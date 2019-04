Malena Mila, koja je uspjela ujediniti čitavu zemlju u humanitarnoj akciji i prikupljanju gotovo 3 milijuna dolara za njezino skupo liječenje u SAD-u, dobro je i liječenje napreduje bez komplikacija, otkriva njezin djed Vladimir Rončević. Danas je malenoj Mili i rođendan pa joj želimo što skoriji oporavak i uspješno liječenje.

Mila Rončević prije dva je tjedna s obitelji avionom krenula put SAD-a. Liječi se u Dječjoj bolnici u Philadelphiji. Stanje malene, kako doznajemo u razgovoru s njezinim djedom Vladimirom Rončevićem, dobro je i liječenje zasad ide prema planu i bez ikakvih komplikacija.

"Ona ima izuzetan karakter borca i dobre je volje. Liječenje teče po planu i nema komplikacija", rekao je za DNEVNIK.hr djed malene Mile.

"Teško je govoriti dugoročno i liječnici ne vole gatati. Kad kažu da sve ide prema planu, onda je valjda sve u redu. Sad treba pričekati prvu ozbiljniju analizu", dodaje.

Djeda smo upitali i kakvo je stanje s fondom "Mila za sve", na čije je osnivanje pozvao otac malene Mile Marin Rončević u statusu na Facebooku.

"Što se fonda tiče, u postupku je ispitivanje pravnih okolnosti, koja bi to forma bila i na koji se način to treba organizirati. Do kraja tjedna pravnik bi trebao izići s nekoliko prijedloga, a onda će se odlučiti koja će to forma biti i onda ćemo možda izići pred javnost s konkretnijim podacima", objašnjava djed.

"Ostaje namjera da se fond osnuje i da se sav novac uplati u taj fond i da on služi za liječenje bolesne djece. To bi trebalo biti realizirano u najkraćem mogućem roku, da se još koje bolesno dijete pošalje na liječenje", naglašava.

Rončević dodaje da to zasad ide sporo, ali postoje određene procedure i zamke koje bi se htjelo izbjeći. Dodao je kako postoji dobra volja vlasti da se to realizira na taj način, da niti jedna kuna iz tog fonda ne ode bilo gdje osim za liječenje teško bolesne djece.

"Fondom bi upravljali ljudi iz medicinske struke svjetskog ugleda, naši ljudi, koji bi mogli donositi kvalificirane odluke na temelju prijedloga bolničkih ustanova u kojima se teško bolesna djeca liječe", ističe na kraju djed malene Mile.