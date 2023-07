Mijenja se prometna regulacija u dijelovima Zagreba: Za pješake će vrijediti posebno pravilo

Zagreb ljeti često izgleda kao veliko gradilište, a zbog radova na Miramarskom podvožnjaku i Zagrebačkoj cesti idućih mjesec dana građanima će trebati strpljenja.

Miramarski podvožnjak

Miramarski podvožnjak na dijelu od Mihanovićeve ulice do Miramarske ceste, od subote 29. srpnja od 7 sati do utorka 1. kolovoza do 20 sati bit će zatvoren za sav promet, i to zbog potrebe izvođenja radova na revitalizaciji vrelovoda koje izvodi HEP Toplinarstvo.



Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Mihanovićeva ulica – Marulićev trg – Vodnikova ulica – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Miramarska cesta

Miramarska cesta – Koturaška cesta – Savska cesta – Žerjavićeva ulica – Svačićev trg – Kumičićeva ulica – Mihanovićeva ulica

Pješake su stoga iz Grada zamolili da se koriste pješačkim pothodnikom u Runjaninovoj ulici ili Pothodnikom Importanne.

Zagrebačka cesta

I dok je ovdje riječ o samo nekoliko dana, radovi na Zagrebačkoj cesti zbog sanacije željezničko-cestovnog podvožnjaka potrajat će mjesec dana.

Zagrebačka cesta na dijelu od Prilaza baruna Filipovića do Tomislavove ulice od petka 28. srpnja do subote 26. kolovoza bit će zatvorena za sav promet.

smjer sjever – jug: Zagrebačka (sjever) – Prilaz baruna Filipovića – Selska – Zagorska – Tomislavova – Zagrebačka (jug)

smjer jug: Zagrebačka – Tomislavova – Zagorska – Selska – Ilica – Zagrebačka sjever

Zbog izvođenja radova kretanje pješaka pothodnikom također će biti onemogućeno.

Iz Grada su zamolili pješake da radi vlastite sigurnosti koriste obilazne pješačke pravce te da za siguran prijelaz željezničke pruge koriste pothodnik Selska.

Također, građane mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te apeliraju na strpljenje zbog mogućih poteškoća u prometu.