Rasprava zastupnika trebala bi dobiti nova pravila: "Pretvorili su Sabor u jednu impotentnu instituciju"

Tko tebe uvredom, ti njega povredom poslovnika, a tko tebe povredom poslovnika, ti njega opomenom. Tako funkcioniraju saborske rasprave.

"Ovo je sad još više i gore nego što je bilo u prošlom sazivu, ovo je potpuno besmisleno", komentirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković još 21. svibnja.

Zato se razmišlja o ukidanju povrede poslovnika.



"Ne na način, naravno, da se ograničava mogućnost istupanja u Saboru, jer je ipak Sabor pozornica gdje i vladajući i oporba moraju imati priliku", kaže Ivan Malenica, saborski zastupnik HDZ-a.



Iz oporbe priznaju da se taj institut zaista zloupotrebljava, ali imaju objašnjenje.



"To je zato što je poslovnik davnih dana izgubio neke instituite koje su koristile saborskoj debati. HDZ je ponajprije pretvorio Sabor u jednu impotentnu instituciju", smatra Dalija Orešković, saborska zastupnica SSiP-a.



Prijedlog drugačijeg poslovnika osmislila je Marija Selak Raspudić. No vladajuće nije zanimao. Kao ni većina oporbenih prijedloga, kaže Selak Raspudić, koje treba uvrštavati u rasprave.



"Kada oporba tu nađe svoje mjesto neće biti potrebe posezati za povredama poslovnika koje su trenutno jedini način da pokaže da je živa", kaže nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.



SDP zasad nema svoj prijedlog, a ako dođe do izmjena poslovnika, sudjelovat će.

"Ovako kako sad funkcioniraju stvari, stvari funkcioniraju. Rasprave se provode, petkom se ili kad već glasa, prema tome nije o glavu da se to mijenja, ako ima neki bolji prijedlog, razmotrit ćemo ga", kaže Arsen Bauk, saborski zastupnik SDP-a.

Rješenje će se početi tražiti već idućih tjedana.

"U nekim situacijama rasprave predugo traju, i upravo iz toga razloga će se razmatrati i to da se dinamizira rasprava kroz skraćivanje rasprave ili neke druge oblike kako bi se na vrijeme mogle raspraviti sve točke koje su na dnevnom redu, pa i točke koje oporba predloži", kaže Malenica.

