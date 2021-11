Povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović upozorila je u četvrtak na Twitteru da mnoge žrtve opsade Vukovara već 30 godina traže istinu i pravdu te pozvala političke lidere u regiji da otvore policijske i vojne arhive koji bi mogli imati informacije o nestalima.

"Trideset godina kasnije, prisjećamo se žrtava opsade Vukovara od kojih mnogi još uvijek čekaju istinu i pravdu. Ponavljam svoj poziv političkim liderima u regiji da otvore policijske i vojne arhive koji bi mogli sadržavati informacije o nestalim osobama i za bolju suradnju u tom području", napisala je povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović u četvrtak na Twitteru.

Zločin s podignutim velom šutnje: ''Kad me silovao, zamijenili su se - došao je drugi. U drugoj sobi je bila moja kćerkica''

Vukovar obilježava 30 godina od sloma herojske obrane grada i agresije bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi u kojoj je poginulo i nestalo 2717 hrvatskih branitelja i civila. Vukovar je bio pod opsadom 87 dana, a bitka za grad na Dunavu završila je 18. studenoga 1991.

Još se traga za 386 osoba kojima se gubi svaki trag upravo u ratnom Vukovaru 1991. godine.

30 yrs on, we remember the victims of #Vukovar siege, many of whom are still awaiting truth & justice. I reiterate my call on political leaders in the region to open police & military archives which may hold information on missing persons & for improved cooperation in this field.