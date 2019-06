Tople noći, vrući dani... To su ukratko obilježja vremena ovih dana. A što to zapravo znači topla noć?

To je ona noć tijekom koje se temperatura ne spušta ispod 20 stupnjeva, što ih čini teškima za spavanje - vruće nam je, znojimo se pa se baš dobro i ne naspavamo, a uz to su dani vrući i sparni pa sve to skupa kod pojedinih ljudi izaziva osjećaj umora i iscrpljenosti.

Slično vrijeme, ali i još malo toplije će biti u nastavku tjedna, osobito vruće očekuje se u subotu. Zapadnije od nas se nalazi ciklona, ali vrijeme se kod nas neće mijenjati pod utjecajem povišenog tlaka ostaje uglavnom stabilno.

Temperature iznad 30 stupnjeva

U srijedu će od jutra biti sunčano, vjetar slab do umjeren južnog smjera, na otvorenom moru povremeno i pojačan.



Temperatura će biti slična današnjoj - toplih noći će, osim uz obalu, biti i u unutrašnjosti - temperatura će biti uglavnom iznad 20 stupnjeva.

U nastavku dana ostaje sunčano, vruće i sparno. Puhat će slab, sjevernije i umjeren jugoistočnjak, a temperatura će tijekom dana posvuda biti iznad 30 stupnjeva.

Slično i na istoku - u Slavoniji se očekuje sunčano, puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a temperatura će i tim krajevima biti od 31 do 34 stupnja.

Sunčano i na Jadranu

Većinom sunčano i na sjevernom Jadranu, puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura i ovdje iznad 30 stupnjeva.

Što se gorja tiče, tu će ipak biti nešto nestabilnije, sunca neće nedostajati, ali je uz dnevni razvoj oblaka moguć i poneki lokalni pljusak praćen grmljavinom. Zrak će se i ovdje zagrijati do 30-ak stupnjeva.

U Dalmaciji, osobito uz obalu - bit će sunčano, dok u unutrašnjosti može biti tek rijetkog lokalnog pljuska. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temparatura od 31 do 35 stupnjeva.

More se sve brže grije

Uz ovo naglo zagrijavanje zraka i more se sve brže grije - u utorak je ponegdje prešlo i 25 stupnjeva.

UV indeks i u srijedu će u cijeloj zemlji vrlo visok.

Prognoza vremena za sljedeća tri dana

Idućih dana ostaje sunčano, a temperatura će još dodatno porasti pa će mjesta s toplim noćima i u kopnenim predjelima biti sve češća, a danju će temperatura biti i oko 35 stupnjeva.

Slično i na moru - sunčano i vruće - tijekom noći temperatura oko 22, a danju i do 35, s tim da će osobito vruće biti u subotu.

Dakle, vrijeme se ne mijenja, ostaje pravo ljetno - sunčano i vruće, a u drugom dijelu tjedna će biti i još toplije.

