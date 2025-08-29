Izdana upozorenja, moguće nevrijeme u cijeloj zemlji: Očekuju se tuča i poplave

Krajem kolovoza promjene vremena postaju češće: još uvijek je vruće, no stabilna azorska anticiklona se povlači južnije pa se sve više otvara prostor prodorima svježijeg, vlažnog oceanskog zraka s Atlantika. Tako i ovog vikenda premještanje termo baričke doline preko našeg dijela Europe donosi kišu, pljuskove i grmljavinu.

Vrijeme u petak i subotu tijekom dana u pojedinim dijelovima zemlje može biti izrazito opasno, pa je na snazi čitav niz upozorenja.

Mogućnost nevremena u večernjim satima u petak ne isključuje se bilo gdje u zemlji, no u subotu ujutro, šanse za takvo nešto najveće su na Jadranu, a osobito u Dalmaciji za koju je DHMZ izdao i najvišu crvenu razinu upozorenja. Ona znači da je vrijeme izrazito opasno, pa to svakako ne treba shvatiti olako.

Inače, jutro će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Pri tom oborina može biti obilna, i u kratkom vremenu, pa su prije svega na Jadranu lokalno moguće urbane bujične poplave, ali i tuča i pijavice. Puhat će mjestimice umjeren južni i jugozapadni vjetar i jugo, a kao i obično, vjetar uz nevrijeme može biti pojačan. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 16 do 19, u gorju malo niža, dok će na moru većinom biti 20ak stupnjeva.

Nestabilno i promjenjivo će se zadržati i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Od sredine dana i ovdje na sjeverozapadu može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će većinom vjetar s juga, navečer potom okreće na sjeverozapadni. Bit će svježije i po temperaturi svakako ugodnije nego danas: ona najviša dnevna će biti između 23 i 25 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Samo što izraženijih pljuskova lokalno ovdje može biti cijeli dan. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, dok će temperatura biti od 23 do 26 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj sutra može biti izraženih pljuskova te obilne oborine. Slično i na sjevernom Jadranu, uz veće šanse i za grmljavinu. Većinom će puhati umjereno jugo i jugozapadnjak. Dnevni maksimum temperature, u gorju od 18 do 23, a na moru od 23 do 25 stupnjeva.

Za Dalmaciju je izdano najviše upozorenje putem Meteoalarma, ono crvene razine: na snazi je od petka poslijepodne, za noć i subotu, veći dio dana. To znači da je vrijeme ovdje u tom cijelom razdoblju izrazito opasno. Bit će jakih pljuskova praćenih grmljavinom, moguća je tuča, pijavice, te obilna kiša koja na pojedinim lokacijama može prouzročiti urbane bujične poplave. Puhat će većinom umjereno, ponegdje i jako jugo i jugozapadni vjetar, a temperatura će biti oko 25 stupnjeva.

Temperatura mora je između 23 i 25, možda trenutno ne osobito važna informacija s obzirom na prilike, a slično je i s UV indeksom koji će nam biti najmanji problem. Sunca neće biti previše.

Prognoza za iduća tri dana

Smirivanje vremena i postupno razvedravanje sa zapada stiže nam u nedjelju: potom nas čeka pretežno sunčano vrijeme u ponedjeljak, ali i nova južina i porast temperature što će sve skupa najaviti novu promjenu u utorak. Ona pak ne bi trebala biti ovako intenzivna, no barem prolazno, pljuskova će biti.

Na moru još u nedjelju ujutro također ponegdje pljuskovi, a potom razvedravanje, počevši sa sjevera. U ponedjeljak će biti sunčano, no zapuhat će jugo pa u utorak već i na Jadran stiže nova kiša ili lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati, zadržat će se vrlo toplo.

Ako izuzmemo to prolazno pogoršanje u utorak, vrijeme bi u prvom rujanskom tjednu najvećim dijelom trebalo biti dosta sunčano i vrlo toplo.