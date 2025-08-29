Obavijesti Foto Video Pretražite
Izdana upozorenja, moguće nevrijeme u cijeloj zemlji: Očekuju se tuča i poplave

Piše DNEVNIK.hr, 29. kolovoza 2025. @ 21:26 komentari
Pljusak u Zagrebu
Pljusak u Zagrebu Foto: Neva Zganec/Cropix
Za četiri regije u Hrvatskoj izdano je crveno upozorenje - meteorolog Darijo Brzoja donosi detalje.
  1. Grmljavina
    izdani meteoalarmi

    "Prijete tuča, pijavice, poplave... Budite spremni!": Ove četiri regije su na udaru
  2. Dim od požara, ilustracija
    šteta veća od 180.000 eura

    Drama na autocesti! Požar progutao pet električnih automobila
  3. Ilustracija
    Istraga u tijeku

    Maja se šetala ulicom, a onda je vidjela da se nešto miče u vrećici pored kontejnera: "Mislila sam da je štene ili mače, ali..."
