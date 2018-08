Na pulskom kupalištu Valovine jučer je dio konstrukcije ski lifta pao u more.

Radi se o metalnoj konstrukciji visokoj oko 15 metara. Prije pada na konstrukciju su se penjala djeca i prava je sreća da nema ozlijeđenih. Prema riječima očevidaca, koji su sve i snimili, prilikom pada konstrukcije u more, u blizini su bili kupači. Očevici su zvali Lučku kapetaniju, koja se, prema njihovim riječima, do mraka nije pojavila na mjestu nesreće, piše Glas Istre.

"Sva sreća da u neposrednoj blizini nije bilo kupača, jer netko bi stradao. Tragedija je izbjegnuta za dlaku", rekla je Branka Žužić koja je nakon pada stupa odmah zvala Lučku kapetaniju.

"To se dogodilo oko 16.30 sati, a ja sam s prijateljicom bila na plaži do nekih 20 sati, no Kapetanija se još nije pojavila. Bilo je strašno, u jednom trenutku samo se čulo bum i kada sam se okrenula, vidjela sam ogroman vrtlog. Plaža je bila puna kupača i sva sreća da nitko nije stradao i da sajla koja se također iščupala nekoga nije prerezala na pola, rekla je Žužić, koja kaže da kupalište nije adekvatno osigurano te zbog radova predstavlja opasnost za kupače.