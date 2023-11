Direktorica digitalnih medija Nove TV poručila čitateljima: "Pazite na što klikate!"

Direktorica odjela Novih medija Nove TV Maja Blumenšajn sudjelovala je na medijskoj koferenciji SoMo borac u Tvornici kulture. Na predavanju koje je održala u petak postavila je važno pitanje - zašto bi itko htio raditi u medijima?

"Kad pričamo o digitalnim medijima ultimativna mjera uspjeha su klikovi. Kolege iz medija mi neće zamjeriti što sam plastična, naravno da tu ima puno drugih metrika koje pratimo, ali za vaše razumijevanje to su klikovi", pojasnila je publici Blumenšajn.

Kad dođete na posao ako ste kao osoba u medijima imali dobar dan na poslu to vrlo vjerojatno znači da je netko drugi negdje imao jako loš dan. Najčitaniji dan u povijesti hrvatskih portala nije ni onaj kada su se dogodili potresi niti kada su stizale bitne informacije u koroni, već dan kada je nestao Matej Periš.

"Tragična obiteljska priča koja je nažalost završila na najgori mogući način. Zašto sam izvukla taj primjer? Svjesni ste da ste kao čitatelji vjerojatno prolazili vrlo teške emocije samo prateći tu priču, a možete zamisliti kako je nekome u medijima tko konzumira taj sadržaj na vrlo detaljan način svaki dan, kakvom je emotivnom i osobnom pritisku izložen", poručila je.

Pročitajte i ovo ušli u Gazu Pronađeno tijelo taokinje Noe (19) čiji je jezivi video objavio Hamas: "Bilo je u blizini bolnice..."

Ako nema prijelomnih, često loših vijesti, onda idemo u drugu krajnost – banalizaciju i trivijalizaciju.

"Možete reći vi ste dnovinari i namećete nam takve teme. Na portalima je stvar vrlo jednostavna i bazična, čista matematika, ako se čita - na naslovnici je. Ako vas takve vijesti smetaju na naslovnici pogledajte se u ogledalo", rekla je Blumenšajn.

I zaista, ako je situacija takva, zašto bi itko htio raditi u medijima?

"Ima puno dana kada se to pitate, ali srećom ima dana kada je stvar bitno drugačija. Veliki dio energije ljudi koji rade u medijima odlazi upravo na ovakve stvari i čini ovaj posao jednim od najposebnijih koje možete imati", otkrila je.

Istaknula je seriju članaka o romskim pravima urednika Saše Vejnovića na koju ga je potaknulo vlastito iskustvo. "Kada radite u medijima vaše životne situacije, stvari koje vas kopkaju, koje vas bole, o kojima imate potrebu progovarati, možete progovarati, da istovremeno imate superjaki alat u rukama."

Osim na DNEVNIK.hr-u o važnim temama izvještava se i na portalu Zadovoljna.hr.

"Suprotno nego što ime portala sugerira, cure nisu zadovoljne položajem žena u Hrvatskoj i općenito i stvarno velike resurse svoga vremena, energije i emocija ulažu na to da pričaju o stvarna koje danas nisu ok", rekla je i dodala kako su na tragu toga pokrenute i važne i vrijedne akcije kako ne bi sve ostalo na riječima.

Postoji niz udruga koje nesebično rade na poboljšavanju uvjeta oboljelima ili potrebitima.

"Mi s druge strane naručujemo hrpu nekakvih majica, torbi, svega. Stalno to dijelimo i ljudi to žele i vole, obožavaju dobivati takve darove. Shvatili smo da bismo mogli to dići na novi level", pojasnila je Blumenšajn i pojasnila da su tada s Tisjom Kljaković napravljene majice s ilustracijom koja upozorava žene na opasnost od raka dojke.

Još jedan pozitivan projekt je Zadovoljna Akademija koji je omogućio mentorstvo i besplatne edukacije za čak 166 žena iz Hrvatske odabranih zbog svojih motivacijskih pisama.

"Kroz sedam godina dobili smo 10 tisuća pisama. Svako je pročitano, to vas uvjeravam jer sam osobno sudjelovala u procesu. Iako je to stvarno dug i naporan proces, nevjerojatno je ispunjujuć", ispričala je.

Svi smo svjedoci kolika je snaga medija u situacijama kada se treba ujediniti za one najslabije među nama.

"Pokrećemo mase da učine nešto za pojedinca. Mislim da je svatko u ovoj prostoriji nekad donirao neki iznos i na kraju dana malo zadovoljniji legao u krevet znajući da je učinio nešto dobro. Taj ispunjujući efekt se radom u medijima multiplicira zato što znate da bez vašeg doprinosa te priče ne bi ni bilo", rekla je.

Za kraj je ostavila posebno emotivnu situaciju za sve one zaposlene na Novoj TV.

"Ana Rukavina je djevojka koja je prije 17 godina prije svog 30. rođendana doznala da boluje od terminalne bolesti. Napisala je jedno pismo koje je zapalilo požar, pokrenulo je lavinu koja se i danas kotura", rekla je Blumenšajn pa zaključila: "Krajnji rezultat ove akcija je 167 spašenih života. Kad shvatite da ste dali 1 promil da nekome nekad negdje bude spašen život, imate odgovor s početka predavanja – ima smisla.“

Za kraj je sve čitatelje portala upozorila čitatelje da paze na što klikaju jer su njihovi klikovi ti koji će odlučiti kakvog sadržaja će biti više na portalima.