Čovjek koji je u Hrvatskoj u tri tjedna zaradio 2,6 milijuna eura zatvorski je bjegunac

Zijad Pezerović, koji je nedavno s Hrvatskim šumama sklopio 2,6 milijuna eura vrijedan ugovor o prikupljanju i otkupu žira, bjegunac je koji je služio zatvorsku kaznu od 15 godina, doznaje BiH portal Raport.

Ogroman novac Pezerović je zaradio u samo tri tjedna i zbog toga je bio tema brojnih novinskih članaka. No upravo je to ponukalo Raport da istraži svog sugrađanina, koji je 2004. godine pobjegao iz Kazneno-popravnog zavoda u Zenici, gdje je zbog teškog razbojstva služio zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina. No, tvrdi medij, kad je otišao na slobodni vikend, nikad se nije vratio, a iako je za njim raspisana tjeralica, Pezerović nikad nije uhićen i do danas se vodi kao bjegunac.

Kako je potvrđeno Raportu u Kantonalnom sudu u Sarajevu, Pezerović je na odsluženju kazne u zeničkom zatvoru bio od 5. svibnja 2000. godine, a informaciju o bijegu iz te ustanove potvrdio je i direktor KPZ-a Zenica Rusmir Isak.

"Točno je da je Pezerović izdržavao zatvorsku kaznu u KPZ-u Zenica. Odlukom tadašnjeg direktora bile su mu omogućene određene pogodnosti, kao što je izlazak u grad od 13 do 18 sati, a prilikom jednog takvog izlaska Pezerović se nije vratio u Zavod, zbog čega je za njim 10. svibnja 2004. Zavod raspisao potragu i o tome obavijestio policijske stanice i nadležni sud u Sarajevu", kazao je Isak.

Raport je informacije o presudi Zijadu Pezeroviću tražio i u Kantonalnom sudu u Sarajevu, gdje im je potvrđeno da je on odlukom tog Suda iz 2001. godine osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora. No iz odgovora Suda također je vidljivo da je Pezerović na izdržavanje kazne u zenički zatvor bio upućen već u svibnju 2000. godine, što implicira da je prije odluke o jedinstvenoj kazni od 15 godina postojala ranija osuđujuća presuda za Pezerovića. Zanimljivo je da taj sud nije imao nikakve informacije o tome da Pezerović nije odslužio kaznu i da je u bijegu.

Istražujući detalje o hrvatskom "kralju žira", za kojeg hrvatski mediji navode da je poduzetnik iz Rajeva Sela, Raport je kontaktirao i samog Pezerovića. Tom je mediju potvrdio da je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, odnosno da su mu od tamo roditelji. Odmah na početku razgovora s novinarom Raporta Pezerović je najavio da će tužiti sve medije u Hrvatskoj koji ga doveli u vezu sa zloupotrebom i manipulacijama s proračunskim novcem u toj zemlji.

Novinari su kontaktirali Pezerovića, koji je negirao da je on "taj Zijad Pezerović" koji je pobjegao iz zatvora u kojemu je trebao odslužiti 15 godina kazne. Štoviše, tvrde, lagao im je o datumu svoga rođenja, unatoč dokumentima koje posjeduju. U Hrvatskoj je vlasnik kafića Žućo u Gunji, bavi se pokerom, pikadom i politikom – vijećnik je iz redova bošnjačke nacionalne manjine u Općini Drenovci i u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije.

Kako piše Raport, Pezerović je na mjesto vijećnika u Drenovcima došao zahvaljujući tome što ga je na lokalnim izborima kandidirala lista stranaka predvođena hrvatskim HDZ-om.

I na kraju, Raport se pita kako je Pezeroviću uspjelo pobjeći prije 20 godina iz BiH, je li ga itko tijekom dva desetljeća tražio i kako je moguće da je jedan bjegunac iz zatvora s pravomoćnom presudom u BiH postao biznismen, milijunaš i političar i predstavnik Bošnjaka u Hrvatskoj?

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Amerika je izabrala: Donald Trump novi je predsjednik! Ovi državnici već su mu čestitali, jedan i s Balkana

Pročitajte i ovo Šok i nevjerica VIDEO U studiju CNN-a zavladao muk, voditelj u šoku: "Pokušavam shvatiti zašto"