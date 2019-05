Povodom Međunarodnog dana sestrinstva koji se obilježava 12. svibnja, Hrvatska komora medicinskih sestara ponovno je upozorila na nedostatak medicinskih sestara u zdravstvenom sustavu. Gošća Dnevnika Nove TV bila je Slava Šepec, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara.

Na Zavodu su prijavljene 353 medicinske sestre, a nedostaje ih 1593. Prema procjenama, u Europskoj uniji je na 100.000 stanovnika 750 medicinskih sestara, dok je u Hrvatskoj ispod 500. U cijelom našem zdravstvenom sustavu nedostaje između 8 i 12 tisuća medicinskih sestara, a od 2013. godine otišlo je čak tisuću 160 medicinskih sestara. Gošća Dnevnika Nove TV, Slava Šepec zna sve o ovom problemu.

Predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara Slava Šepec gostovala je u Dnevniku Nove TV te objasnila opseg problema sve manjeg broja medicinskih sestara u hrvatskom zdravlju i pravi egzodus medicinskog osoblja u inozemstvo.

Vidjeli smo poražavajuću statistiku. I da želimo, nemamo koga zaposliti u ovom trenutku. Prijeti li opasnost da hrvatsko zdravstvo ostane bez medicinskih sestara?

Hrvatsko zdravstvo neće ostati bez medicinskih sestara, ali će se u svakom slučaju pojavljivati veliki nedostatak medicinskih sestara, čak i do razine da će se možda morati zatvarati odjeli u zdravstvenim ustanovama. To se već i sada događa. Međutim, to ništa nije slučajno. Ako znamo da u sustav zdravstva 2014. godine nije ušla niti jedna medicinska sestra srednje stručne spreme jer je obrazovanje sestara krenulo drugačijim putem. Temeljno obrazovanje sestara s četiri je poraslo na pet godina i to je razlog zašto 2014. niti jedna sestra sa srednjom stručnom spremom nije ušla u sustav rada. Kada tome pridodamo da je još 1100 sestara otišlo iz Hrvatske možemo reći da se nismo adekvatno pripremili za to. To je razlog zašto nedostaje tako veliki broj medicinskih sestara.

Što je najveći problem? Plaće, organizacija rada, nepriznavanje statusa?

Plaće su definitivno jedan od velikih problema, nepriznavanje stručne spreme visokoobrazovanih sestara, a tu je i nejasno vertikalno obrazovanje medicinskih sestara koje je zbunjujuće i uzrokuje mnoge probleme. Kada bismo govorili što treba promijeniti ja bih vam rekla – sve. Organizacijski sustavi su zastarjeli, ne prepoznaju potrebe za visokoobrazovanim medicinskim sestrama, ponekad ne znaju ni što bi sa njima učinili. Uvjeti rada medicinskih sestara, gdje jedna sestra radi po noći na 20 i više pacijenata, plaće koje nisu stimulirajuće… Medicinske sestre su premorene. Vi možete njima možete platiti prekovremeni rad i neko vrijeme možete tako raditi, ali taj rad ne može biti uobičajen.

Je li ministar Kujundžić svjestan situacije u zdravstvu? Vaš dojam?

Jesmo, razgovarali smo više puta, upoznat je definitivno. Moj dojam je da on ima želju rješavanja tog problema, međutim on to ne može riješiti sam. Da bi se riješilo temeljno obrazovanje medicinskih sestara trebaju se uključiti sva ministarstva, i Ministarstvo obrazovanja i rada, Agencija za visoko obrazovanje i strukovno obrazovanje. Hrvatska komora medicinskih sestara kontinuirano upozorava da je potrebno napraviti jedan sastanak, zapravo više sastanaka sa svim predstavnicima svih tih organizacija da bi se našlo stvarno rješenje problema u sustavu zdravstva

