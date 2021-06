Patrika Radotića, maturanta koji od Zagreba do Rijeke pješači kako bi skupio novac za siromašnu djecu, na njegovom je putu pratio reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš. Iz Karlovca je Patrik otkrio kako mu je putovati za vrijeme toplinskog udara.

Pješice od Zagreba do Rijeke za stotinu ruksaka za djecu čije su obitelji lošijeg imovinskog stanja. To je cilj 17-godišnjeg Patrika Radotića koji je u ovu avanturu krenuo u ponedjeljak ujutro. U Karlovcu smo provjerili kako je prošao prvi dan putovanja.

''Prvi dan je prošao fenomenalno. Očekivao sam žuljeve, grčeve, ali imam potrepštine s kojima sam uspio sve to izbjeći'', kaže.

Otkrio je zašto se na ovaj pothvat odlučio usred toplinskog vala. ''Tijekom cijelog svibnja je padala kiša, pa sam očekivao da neće biti baš toliko toplo. Ali ovaj toplinski val baš savršeno pogodio tajming. Na sreću, dobar dio puta nije bio asfaltiran, ali sam primijetio na asfaltiranim dijelovima da isparava zrak, tako da ću nadalje pokušavati izbjegavati'', rekao je maturant koji je u prvom danu prevalio oko 57 kilometara, odnosno impresivnih 60-ak tisuća koraka.

Sutra planira stići u Jablane, mjesto nedaleko od Vrbovskog, a u Rijeku se nada doći za dva dana.

Oduševljen je odazivom i reakcijom ljudi na njegovu akciju. Dosad je skupljeno više od 5000 kuna za dječje ruksake.

Kaže i da ga već sada prepoznaju ljudi na ulici. ''Ulovila me nepoznata žena, gledala je vaš dnevnik. Zaustavila me kod mjesta Vrh i pitala me: 'Jesi ti onaj koji hoda do Rijeke?'. Dala mi je i vodu. Evo, hvala Tihani koji ne poznajem, zaista lijepa gesta'', priča Patrik čiji put građani mogu pratiti na njegovom Instagram profilu.

