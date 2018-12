Zdravko Marić i Martina Dalić povrijedili su načela obnašanja javne dužnosti, odlučilo je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na sjednici u ponedjeljak. Odluku povjerenstva komentirala je bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić za Dnevnik Nove TV.

Predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković nakon više sati saslušavanja Dalić i Marića te svjedoka u ponedjeljak je pročitala odluku - Zdravko Marić i Martina Dalić povrijedili su načela obnašanja javne dužnosti. Tu odluku za Dnevnik Nove TV komentirala je bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić. U svojem komentaru obrušila se na Povjerenstvo.

"Iznenađena sam jer se pokazalo da je cijela rasprava i analiza problema na kraju ispala suvišna s obzirom na način na koji je Povjerenstvo promijenilo odluku javno predloženu od izvjestiteljice i ušlo duboko u sferu politike. Najednom se pojavilo kao glavna stvar način na koji sam odgovarala na pitanja zastupnika Saše Dujića na Odboru za gospodarstvo", kazala je Dalić.

Tvrdi kako je Dujić izrazio zadovoljstvo odgovorima: "Provjerila sam, on je dobio točno odgovore na pitanja koja je postavio i izrazio zadovoljstvo tim odgovorima. Tijekom sjednice to nisam mogla jer to nije bilo navedeno kao predmet postupka. Toliko o etičkim načelima Povjerenstva. Svi koji su pratili, mogli su vidjeti da je Povjerenstvo utvrdilo iz iskaza da je odluka o izboru izvanrednog Povjerenika bila politička tj. donesena od strane velikog broja osoba i političkih foruma koji su raspolagali svim informacijama. Međutim, smatra se da sam ja to 'nekako' trebala spriječiti pa kao nisam postupila odgovorno".

"Nikad nisam rekla nešto što bi bilo netočno ili neistina"

"Kada se vrlo jasno pokazalo da optužbe koje mi Povjerenstvo stavljalo na teret nisu niti približno točne - da nisam osnovala nikakvu tajnu skupinu, da su o svemu znali svi koji su trebali znati, da se nisam ni sa čime okoristila onda se krenulo drugim putem. I zato kada govorimo o tom pitanju, proces koji je oblikovan u Zakonu o izvanrednoj upravi, koji sam na operativnoj razini vodila, usmjeravala i donosila operativne odluke, koji je usvojio Sabor i potvrdili brojni strani sudovi je uspio, radna mjesta su sačuvana, gospodarstvo stabilizirano i može dalje rasti", kazala je bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić.

Smatra da je djelovala časno i odgovorno. "U mom sustavu vrijednosti ja sam djelovala časno, odgovorno i vjerodostojno. Dok Povjerenstvo ne napiše pravilnik o tome što znači čast, odgovornost i vjerodostojnost, ja ću se držati onoga što mislim da je časno i odgovorno. A u ovako teškoj situaciji je bilo časno i odgovorno djelovati za korist velikog broja ljudi širom Hrvatske. To posebno stoga što je cijeli postupak pokazao da nikada nisam rekla nešto što bi bilo netočno ili neistina. Nadam se da na ovo postoji pravo žalbe", zaključila je u svojem komentaru odluke Povjerenstva za odlučivanju o sukobu interesa za Dnevnik Nove TV Martina Dalić.

Ministar financija Zdravko Marić u utorak je najavio iz Bruxellesa da će svakako poduzeti pravne korake kako bi osporio odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, po kojoj je povrijedio načela obnašanja javne dužnosti u slučaju Agrokor.