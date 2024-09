"Oživljavanje" najvećeg svjetskog putnika važnog za naše podneblje

Ovoga vikenda u muzeju Korčule održano je predavanje naslovljeno "Marko Polo i mitski prostor" doktora Patricka Levačića s Odjela za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru. Levačić je u Korčuli, na poziv dugogodišnjeg prijatelja i kolege, kustosa Vicka Marelića desecima okupljenih zaljubljenika u lik i djelo jednog od najvećih istraživača u povijesti približio legendarni putopis iz potpuno drugačijeg kuta osvrtom na djela francuske književnosti koja su spominjala Polove dogodovštine koje je zapisao njegov zatvorski ''cimer'', talijanski pisac Pisa.

Mit ili istina?

Cilj predavanja nije bio odgovoriti na vječno pitanje jesu li dokumentirane činjenice i anegdote doista istinite, naglasio je Levačić na samom početku zanimljivog izlaganja, već u suradnji s Centrom Marko Polo Korčula doprinijeti "oživljavanju" najvećeg svjetskog putnika, tako važnog za ovo podneblje, iz kulturnih, povijesnih, ali i turističkih razloga.

Dr. Levačića iz tog razloga ne treba promatrati kao povjesničara i kritičara. Diplomirao je francuski jezik i rusku književnost pod mentorstvom priznate stručnjakinje Gabrijele Vidan te je dva puta bio stipendist veleposlanstva RH, napisao preko 30 radova i nastupao na mnogim međunarodnim skupovima.

Na pitanje kako je Marko Polo promijenio vrijeme i prostor u kojem živimo mnogi nude tek floskularne odgovore, no o važnosti same teme govori i činjenica koju je Levačić istaknuo tijekom predavanja kako je upravo on zalužan da se Marko Polo spomene u obliku akademskog diskursa i u sustavu obrazovanja. Ove je godine tako, Marko Polo uvršten u silabus kolegija francuski putopisi koje Levačić vodi na Sveučilištu u Zadru.

Gdje ga smjetiti?

Iako će se mnogi složiti kako je predodžba Marka Pola danas pojednostavljena, bilo da se bavimo njegovim podrijetlom te pitanjem istine ili laži njegovih istraživanja, treba se prisjetiti kako je mit tek kolektivno uvjerenje, dodao je Levačić na izlaganju. To nas spriječava da otvorimo nove horizonte, a upravo to je i činio sam Marko Polo, pa je postavljanje pitanja o istinitosti svakog djela zapisa u tom kontekstu gotovo beznačajno. Tako je diskurs koji se ne može smjestiti niti unutar laži niti unutar istine bitniji na razini koliko je važna poruka o istini života Marka Pola koju Korčulani več godinama u turizmu dobro monetiziraju u promidžbeno-turističke svrhe.

Novi prostori fenomena propitivanja Marka Pola

Putopis je dominatno dokumentarni žanr, ali nitko pisce ne spriječava u dodavanju elementa fikcije koji ga čini čitljivijim i lakše probavljivim štivom, složili su se na predavanju i Marelić i Levačić.

Predavanje u muzeju Korčule osim kulturnog podsjetnika moglo bi biti i najava izrade najdetaljnijeg zbornika radova o Marku Polu - najvećem svjetskom putniku i istraživaču, s obzirom na to, da se od posljednjeg objavljenog davne 1996. godine, nitko time ozbiljnije nije pozabavio u akademskoj zajednici u kojoj se nažalost, i dalje svi bave trgovačkim aspektom najvećeg svjetskog putovanja, a tek rijetki putopisima i antropologijom.

