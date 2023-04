Nakon obilježavanja godišnjice osnutka HOS-a u Splitu, policija će podnijeti optužni prijedlog protiv dviju osoba zbog narušavanja javnog reda i mira

Policija će podnijeti optužni prijedlog protiv dviju osoba zbog narušavanja javnog reda i upućivanjem poruka neprimjerenog sadržaja na javnom mjestu.

Naime, nakon obilježavanja godišnjice osnutka HOS-a u Splitu, uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća za stradale u ratu uslijedili su govori i više puta se uzvikivalo: "Za dom spremni". Jedan od govornika je za Dnevnik Nove TV komentirao prijavu.

"Pozdrav 'Za dom spremni' je naš stari hrvatski pozdrav koji nema nikakve veze s NDH i ustaštvom. Ja sam u svom sastavu imao pripadnike HOS-a. To su nevjerojatni ljudi, borci. Nije nitko me kontaktirao i želio bih da me kontaktira da vidim što sam to rekao neistinito. To nema nikakve veze s NDH i 1941. godinom. Ovo je najnovija povijest", rekao je Marko Miljanić, zapovjednik obrane Škabrnje.

