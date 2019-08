Političarima su danas puna usta Knina. A kako se u tom gradu živi ostalih 364 dana u godini doznala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić, koja je razgovarala s gradonačelnikom Knina Markom Jelićem.

Gradonačelnik Knina Marko Jelić u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sanjom Jurišić otkrio je kako je danas živjeti u tome gradu.

Jeste li zadovoljni odnosom države prema Kninu?

U načelu nikad nismo zadovoljni, jer uvijek može više, ali imamo korektne odnose s Vladom, dosta projekata u ovom trenutku ide i odvija se. Ne mogu reći da ne može biti bolje, ali u svakom slučaju, ali nema nikakvog zanemarivanja ili revanšizma, s obzirom na političke odnose.

Rekli ste u načelu - da, ali zamjerate li nešto konkretno?

Gledajte, puno se stvari može učiniti brže, s manje birokracije. Treba pojednostaviti pravila; ako pravila nisu dovoljno jedsnotavna, pa haj'mo ih pojednostaviti, radimo to za sebe. Najčešće je pitanje vojarne Krka, uz samu tvrđavu, koja nam je zbilja iznimno vrijedan prostor. Već dvije godine, iako imamo zakjljučak Vlade, traže se nekakvi novi dokumenti, koji Grad Knin koštaju veliku količinu vremena i novca, a jedino čega uistinu tu nemamo jest vrijeme, jer ljudi žele promjene sada, i one se moraju događati dinamično, a ako to ne činimo, onda... Onda nije dobro.

Što lokalna samouprava čini za boljitak života Kninjana?

Imamo nekoliko smjerova koji su vezani uz to, gospodarski, sovijalni, sportski... Prošle godine smo iz našeg malog proračuna dali što izravnih, što neizravnih potpora negdje oko 1,5 milijuna kuna, a ove godine smo već u prvih šest mjeseci potrošili 900 tisuća kuna izravnih potpora, i nadam se da ćemo rebalansom proračuna osigrati 600 tisuća. Mi smo imali u dijelu socijalnih davanja plan financirati udžbenike, imali smo stavku u proračunu od milijun kuna. Država je to platila, a mi smo platili osnovnoškolcima radne bilježnice i prateći materijal. Broj stipendija povećali smo četiri puta, uveli smo sportske stipendije, učeničke, pomažemo škole, bolnicu, i tako dalje. Radimo kontinuirano. Onoga čega dosad nije bilo u gradskom proračunu sada imamo. Pokušavamo izazvati osjećaj kod građana da smo mi nekakav skup koji njih predstavlja prema Vladi, a s druge strane i njima služi kao servis.

Činite li to dobro, s obzirom da vam je 800 ljudi trenutačno bez posla? Mladi iseljavaju, u zadnjih pet godina gotovo 5000 stanovnika je manje.

Nikad nije dovoljno dobro, to je prvo pravilo. Što se tiče 800 nezaposlenih, radi se mahom o osobama (njih 670) starijima od 50 godina, koje nemaju kvalifikacije ni obrazovanje, odnosno nisu konkurentni na tržištu rada. Oni na Zavodu za zapošljavanje čekaju mirovinu. Naš je cilj da se mladi vrate. Od onih koji su otišli u zadnjih 6 godina, neki su se počeli polako vraćati, to su naznake proljeća, da tako kažem. Nadam se da ćemo ovim mjerama, ali i onima koje Vlada putem europskih fondova omogućava, privući veći broj ljudi koji će doći ovdje.

