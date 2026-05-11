Marinko Lukenda novi je predsjednik HSU-a: Otkrio što traži za umirovljenike

Marinko Lukenda jednoglasno je izabran za novog predsjednika Hrvatske stranke umirovljenika (HSU), na izbornoj skupštini kojom je obilježena i 30. obljetnica stranke, nazočio je i ministar Alen Ružić koji je istaknuo da je Vladin cilj do kraja mandata osigurati prosječnu mirovinu od 800 eura.

Lukenda je na čelu HSU-a naslijedio dosadašnjeg predsjednika Veselka Gabričevića, koji je stranku vodio proteklih šest godina, a za njegov izbor glasao je 141 nazočni delegat.

"Ovo je za mene ne samo velika čast, ovo je obveza prema svima koji su godinama gradili stranku, prema našim članovima i prema svim umirovljenicima zbog kojih Hrvatska stranka umirovljenika postoji", poručio je Lukenda u ponedjeljak, nakon izbora.

Zahvalio je Gabričeviću na doprinosu HSU-u te najavio da stranka ne počinje ispočetka, nego nastavlja na temeljima koje su gradile generacije njezinih članova.

"Naš glavni cilj ostaje isti, dostojanstven život umirovljenika. Mirovina nije milostinja, mirovina je zarađeno pravo", rekao je Lukenda.

Najavio je da će se HSU nastaviti zauzimati za rast mirovina, pravednije usklađivanje, zaštitu najnižih mirovina, sigurniji mirovinski sustav i mjere koje umirovljenicima olakšavaju svakodnevni život.

Za zamjenika predsjednika HSU-a jednoglasno je izabran Pejo Trgovčević, a za članicu Nadzornog odbora Ljubica Višnić.

Lukenda: HSU mora biti prisutniji među ljudima

Lukenda je poručio da HSU mora biti aktivniji, organiziraniji i prisutniji među ljudima te da stranka treba povezivati iskustvo starijih i energiju mlađih.

Jedan od prioriteta bit će dodatno širenje mreže centara i domova za starije, rekao je Lukenda novinarima i najavio da će se prema Vladi ići sa zaključkom za još desetak do petnaest novih centara.

Siguran je da će biti ostvaren cilj da prosječna mirovina do kraja mandata Vlade dosegne 800 eura i da će biti viša od toga iznosa. „Na umirovljenicima se ne može štedjeti“, rekao je Lukenda.

Na pitanje kako će uskladiti dužnost predsjednika HSU-a s radom u Ministarstvu, gdje je državni tajnik, Lukenda je rekao da su birači na prvom mjestu, ali i da očekuje nastavak dobre suradnje s ministrom Ružićem.

Ružić: Cilj je 800 eura prosječne mirovine do kraja mandata

Skupštini je, kao premijerov izaslanik, nazočio ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić koji je naglasio da je HSU važan partner Vlade u politikama prema umirovljenicima te da je posljednjih godina napravljen velik napredak u poboljšanju njihova položaja, iako se, dodao je, s time ne smije stati.

Podsjetio je da je 2016. prosječna mirovina iznosila 357 eura, a danas je 725 eura, odnosno 741 euro kada se uključi trajni godišnji dodatak. Cilj je, rekao je, do kraja mandata osigurati prosječnu mirovinu od 800 eura, uz nadu da će taj iznos biti i premašen.

Ružić je naveo i da je Vlada osigurala 11 jednokratnih dodataka u vrijednosti većoj od 774 milijuna eura te podsjetio na povećanje obiteljskih i najnižih mirovina, promjenu formule usklađivanja, dodatni staž za majke te ukidanje penalizacije prijevremenih starosnih mirovina nakon 70. godine.

Govoreći o skrbi za starije, istaknuo je da se završava najveći infrastrukturni ciklus usmjeren na starije osobe, koji obuhvaća 18 novih i dva dograđena centra za starije, s više od 1800 smještajnih mjesta i više od 4000 mjesta za izvaninstitucijske usluge.

Ružić je, na pitanje može li Lukendina nova stranačka dužnost utjecati na njihovu suradnju u Ministarstvu, rekao da je ta suradnja profesionalna. „Lukenda je profesionalac koji u Ministarstvu kao državni tajnik odrađuje svoj posao profesionalno i provodi politiku Vlade“, naveo je.

Gabričević: HSU ostaje parlamentarna umirovljenička stranka

Dosadašnji predsjednik HSU-a Veselko Gabričević rekao je da je zadovoljan svojim šestogodišnjim mandatom, istaknuvši da je stranka stabilizirana i da danas ima organizacije u svim županijama, većim gradovima i mnogim općinama.

Podsjetio je da je HSU osnovan 29. travnja 1996. u Zagrebu, te istaknuo da se sve što se uspjelo postići za umirovljenike, uspjelo zahvaljujući HSU-u i koalicijskim partnerima.

Najavio je da će nastaviti obnašati dužnost saborskog zastupnika i da će njegove aktivnosti i dalje biti usmjerene na dobrobit umirovljenika.