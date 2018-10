Demografija je ljetos bila u fokusu, a i Predsjednica je na tome inizistirala tražeći posebnu sjednicu Vlade, ali nakon što je održala sjednicu Vijeća za demografiju s premijerom, sve je palo u zaborav. Vlada se hvalila svojim setom mjera, a što o njima misli, svojom je ostavkom rekao bivši državni tajnik Marin Strmota.

Osam mjeseci nakon ostavke i nakon što je Vladine demografske mjere nazvao folklorom, Marin Stromota kaže kako se ništa nije promijenilo. "Pozitivnog pomaka nema, nakon moje ostavke očekivalo se da Vlada imenuje novog tajnika, potom bi se vidjele neke stavke u proračunu, zatim izmjene u zakonima, ali toga nema i zato ne vidim konkretne pomake. Vidim samo da se ljudi sve više iseljavaju i da se na taj način poboljšava statistika na tržištu rada", rekao je Strmota.

Smatra kako vladajući očekuju da će se tema demografije ispuhati, da će splasnuti i da se njom ne treba baviti. Na pitanje što bi se trebalo napraviti, odgovara kako bi se trebao mijenjati cijeli sustav, od gospodarskog, pa do državne uprave.

"Uprava bi trebala biti mehanizam upravljanja populacijskom i drugom politikom, a populacijska politika trebala bi se involvirati u sve druge razvojne politike, kroz sve resore i zakone koji bi bili vođeni jednim strateškim dokumentom demografskog oporavka Hrvatske", smatra Strmota.

HDZ je obećavao punu plaću tijekom rodiljnog dopusta no od toga još nema ništa. Na pitanje vjeruje li da će se to realizirati do kraja mandata, Strmota odgovara kako u to ne vjeruje s obzirom da vladajući umanjuju ovaj problem.

"Ljudi koji vode državu umanjuju problem. Sam predsjednik Vlade mora raditi na tome. Premijer mora zagristi. On je taj koji mora ustajati i lijegati s mišlju kako riješiti ovaj problem. Jer se nama ne piše dobro. Sada vidimo u medijima pitanje mirovinskog sustava, a to je problem demografije".

Puna plaća tijekom rodiljnog dopusta državu bi godišnje stajala pola milijarde kuna, otkriva Strmota i dodaje kako država mora pronaći taj novac. "Vjerujem da ima novca. To nije trošak to je investicija. Jer ulaganje u ljude je investicija. To nije potrebno puno obrazlagati", uvjeren je Strmota.

