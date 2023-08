Je li pakistanski scenarij moguć u Hrvatskoj? "Najveći je problem procijeniti zašto je žičara stala"

Povodom drame u Pakistanu, gdje je šestero djece i dvoje odraslih zapelo u žičari, reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s Marinom Lukasom, pročelnikom stanice HGSS Zagreb, i otkrio jesu li naši spasioci imali slične intervencije te koliko su one zahtjevne.

"Zasad statistike kažu kako su se naši spasioci samo jednom susreli s takvom intervencijom, i to 1997. godine kad se na skijalištu na Bjelolasici dogodio kvar žičare", izvijestio je Mikić.

"Akcije spašavanja sa žičare znaju biti kompleksne i njihov je najveći problem procijeniti zašto je zapravo žičara stala i što se dogodilo te je li žičara sigurna za same spasioce i smiju li oni opteretiti samu kabinu i konstrukciju žičare", objasnio je Lukas.

"Teško je povući paralelu između hrvatskih i pakistanskih žičara, ali žičare u Pakistanu koje voze i služe za prijevoz učenika... u Hrvatskoj vrijede neka druga pravila i neke druge zakonske regulative i vjerojatno takve žičare ovdje ne bi bile puštene u pogon", dodao je.

"Što se tiče sljemenske žičare, stanica HGGS-a Zagreb u suradnji sa ZET-om provodi redovne vježbe spašavanja sa žičare. Postoji vrlo detaljan elaborat spašavanja sa sljemenske žičare i u slučaju zastoja, za koji je vrlo mala vjerojatnost da će se dogoditi jer je žičara nova, mi smo spremni odraditi spašavanje putnika iz kabina", istaknuo je Lukas.

"Teško mi je govoriti o nesreći u Pakistanu jer tamo su neki uvjeti s kojima nisam upoznat. U Zagrebu mi bismo to izveli rutinski u najkraćem mogućem vremenu, ali teško je reći bi li to trajalo pet sati, dva sata ili deset sati. No moramo uvijek znati da kad idemo u planine, zapravo nismo u urbanom području i naše će spašavanje biti dugotrajno", napomenuo je.

"Itekako je razlika između hrvatskih i pakistanskih žičara, a posljednja i zasad jedina nesreća u Hrvatskoj bila je ’97. godine na Bjelolasici", zaključio je reporter.

