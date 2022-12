Croccantino je hit-proizvod 2022. godine. Pelješki gelato donio je pobjedu Mariji Antunović i Ivanu Borcu u projektu Startaj Hrvatska. Od njihova sladoleda slađa je jedino ljubav prema poslu kojim su se odlučili baviti, a da su na dobrom putu, svjedoči i pobjeda u projektu koji potiče poduzetništvo.

Na početku projekta Startaj Hrvatska Croccantino nije bio proizvod spreman za tržište niti su Marija i Ivan imali proizvodni pogon u kojem će se svoju viziju pretvoriti u djelo. Nekoliko mjeseci kasnije iza njih je više od 11 tisuća pakiranja sladoleda, uspješan projekt i jedna nova titula. Nakon proglašenja hit-proizvodom posjetili smo ih u njihovu proizvodnom pogonu u Zagrebu.

Marija nam je pokazala kako izgleda u proizvodnji nakon proglašenja hit-proizvoda (Foto: Nova Studio)

''U meni se polako smanjuje ta bura emocija, polako mi to dolazi do glave i izrazito sam ponosna na sve što smo dosad napravili, mislim da nam je to kruna dosadašnjeg rada'', govori nam Marija, koja je zavidnu ekonomsku karijeru zamijenila poduzetništvom u slastičarstvu.

Nakon što je sa svojim partnerom Ivanom Borcem uz podršku cijele obitelji prije osam godina otvorila slastičarnicu u Orebiću, Marija je poželjela da njezin sladoled bude dostupan u cijeloj Hrvatskoj i zahvaljujući upornosti, to je i uspjela. Hladnjak sa sladoledima Croccantino u SPAR i INTERSPAR trgovinama nikad nije bio pun i uvijek se tražilo pakiranje više, ali osim komplimenata na okus sladoleda, Mariji su puno značili komentari na račun njih kao poduzetnika.

''Što se tiče okusa, već smo naviknuli na dobre komentare s obzirom na to da je okus sladoleda isti kao i okus sladoleda na Pelješcu, ali mene je neočekivano taknula nakon prikazivanja naše emisije ta činjenica koliko se ljudi javilo i reklo da su se poistovjetili s nama i da ne samo da su nas podržali kroz naš proizvod nego i kao poduzetnike. Mislim da im se svidjela naša iskrenost koju smo pokazali. Kada smo bili pozvani da budemo finalisti i u trenutku kada je krenula cijela ova priča, s obzirom na to da je ovo medijski projekt, sama sebi sam dala odgovornost da u tome trebam biti u potpunosti autentična. Htjela sam prikazati kroz naša iskustva i naša videa da biti poduzetnik ima svojih lijepih i teških trenutaka i da poduzetništvo nije rezervirano samo za nekoga tko je ultrapametan, hrabar, stremi prema naprijed i da su poduzetnici nisu nekakva čudna superbića, nego su to normalni ljudi. Imamo puno strahova i kad prijeđemo preko sebe i tih osobnih strahova, tada nam se počnu otvarati vrata i prva pobjeda koju moramo napraviti jest ona sa samim sobom'', ispričala je Marija.

Anegdote iz proizvodnje

Na pitanje kako su uspjeli proizvesti 11 tisuća komada sladoleda, Marija na prvu odgovara osmijehom. U proizvodnji joj je pomagala prijateljica Dalija, bez koje bi, kako kaže, to putovanje bilo puno teže.

''Bilo je užasno teških trenutaka jer se ja do tada, iako imam osam godina iskustva u proizvodnji, nikada nisam susrela s takvom vrstom proizvodnje. Mi smo započeli s proizvodnjom i odjednom smo radili vrlo velike količine. I svaki okus je bio priča za sebe, novi izazov. U jednom trenutku, prije nego što smo počeli s proizvodnjom sladoleda, čekali smo da nam dođu sve deklaracije i počeli smo s kuhanjem karamela. Zovem svog tatu i govorim mu: 'Što ako ja ne znam skuhati karamelu?' Bila sam prestrašena, ispred nas je tada bilo 11 tisuća komada i on meni kaže: 'Marija, ti si druge ljude učila kako se kuha karamela, naravno da znaš, naravno da to možeš!' I tako nekako Ivan, tata, mama, sestra, brat… Obitelj nas je dizala u tim trenucima kad je bilo vrlo teško i Dalija sa svojim humorom i nevjerojatno pozitivnim stavom o životu. I glazba! Glazba nam je bila ključna. Mi smo svaki dan imale svoju himnu.''

Marija u proizvodnji (Foto: Nova Studio)

Za to vrijeme Ivan je vodio poslovanje slastičarnice na Pelješcu i riječi ohrabrenja upućivao preko poziva.

''S obzirom na to da sam ja bio na Pelješcu kad je išla prva narudžba, jedino mogu iz Marijine perspektive reći kako je zvala. Jedan dan je bila ful sretna: 'Završili smo prvi dan', drugi dan me nazove: 'Ivane, ja ne mogu ovo, ne znam kako će to završiti', treći dan opet: 'Super ide dalje.' Bilo je promjena raspoloženja svaki dan'', prisjeća se Ivan.

Nakon isporuke narudžbe Marija je na tren predahnula, a onda je došla neizvjesnost o tome kako će kupci prihvatiti proizvod.

''Postoji ona jedna zona između onog trenutka kad si izbacio proizvod na police i kada vidiš da se kupuje te onih prvih reakcija, i to je kad jedna minuta traje sat vremena. Ti si dao sve što ti jesi na van tržište i sad slijedi povratna reakcija ljudi kako im se to sviđa. I onda je krenuo jedan val fantastičnih reakcija. To ti da jednu dozu samopouzdanja sigurno, motivaciju da i dalje nastaviš raditi kako treba. Sad smo sve sigurniji i sigurniji u sebe jer smo dobili fantastičnu povratnu informaciju s tržišta'', kazala je Marija.

Svi su govorili: ''Znali smo''

Proglašenjem sladoleda Croccantino hit-proizvodom Marija i Ivan nastavljaju svoju suradnju sa SPAR-om, što im je otvorilo nove mogućnosti.

''Nakon što je Croccantino postao hit-proizvod, ipak smo dobili određenu razinu sigurnosti u to da imamo i dalje tržište kojem ćemo proizvoditi u većim količinama. Ta sigurnost upravo nam je dala i otvorila mogućnost da u ovom pogonu trenutačno uz nas imamo zaposlene dvije dodatne osobe, naše cure koje već znamo otprije i izuzetno perspektivne mlade slastičarke, tako da sam ponosna na to što naš Croccantino Lab polako raste'', objašnjava Marija.

Da su odnijeli pobjedu, prvo su priopćili svojoj obitelji: ''Reakcije su bile fenomenalne. Svi su govorili: 'Znali smo!' Svima je bilo drago. To nije samo naš uspjeh, to je uspjeh cijele obitelji. Mi smo obiteljski posao, obiteljski radimo, obiteljski odlučujemo, svatko od nas prisutan je u poslu, ne mogu reći da je ovo samo Marijin i moj projekt, to je projekt cijelog našeg tima i shodno tome svaka sretna vijest je sretna vijest za sve nas podjednako'', rekao je Ivan.

Velikoj sedmorci pridružit će se novi okusi

Da je kraj treće sezone projekta Startaj Hrvatska za Mariju i Ivana tek početak, govore i njihovi planovi.

''Što se tiče planova naših za dalje, već razmišljamo o novim okusima koje ćemo ponuditi, nadam se, već ovo ljeto. Nećemo još otkrivati o čemu se radi, ali jako se veselim tome'', priznaje Marija, a Ivan dodaje: ''Ideje i potencijal po pitanju novih okusa su nam neograničeni. Ima toliko raznih mogućnosti i okusa, a mi smo dovoljno educirani po tom pitanju, tako da stvarno možemo kreirati sladoled od bilo čega.''

Projekt im je, osim pobjede, donio nešto još vrjednije. ''Najvrjednije iskustvo projekta Startaj Hrvatska definitivno je znanje koje smo dobili tijekom cijelog ovog procesa. Imali smo izuzetno veliku podršku stručnjaka iz SPAR-a, koji su nam pomogli da sebe izgradimo do te razine da možemo ponuditi svoj proizvod sa svim potrebnim karakteristikama najboljim mogućim na tržištu i da znamo to kvalitetno komunicirati'', govori nam Marija.

Croccantino je hit-proizvod 2022. godine (Foto: Nova Studio)

Za kraj, Ivan nije propustio priliku da još jednom ohrabri sve poduzetnike za prijavu na projekt Startaj Hrvatska: ''Naša pobjeda u projektu Startaj Hrvatska poruka je svim drugim potencijalnim kandidatima idućih godina da se prijave jer u našem su slučaju mogli vidjeti da, kad se sve čini crno i da nemate ništa, postoji nada i postoji šansa. I ako želite i uporni ste, uspjet ćete. Rizik moramo preuzeti svi, normalno, jer bez rizika nema poduzetništva, ali osoba koja je hrabra i poduzetna, mislim da je na pravom putu i da se definitivno treba prijaviti.''

