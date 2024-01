Razorni učinci nepogoda: Što trebamo napraviti da se postignu klimatski ciljevi?

Nedavno izvješće Svjetske meteorološke organizacije pokazuje razorne učinke nepogoda na postizanje ciljeva održivog razvoja. Posebno štetne učinke imale su na sigurnost opskrbe hranom i mobilnost ljudi.

Povećali su se gospodarski gubici, no, zahvaljujući poboljšanim sustavima ranog upozoravanja, broj žrtava se smanjio. Tako je desetljeće 2011.-2020. bilo je prvo takvo poslije 1950. godine u kojem više nije bilo ni jedne nepogode s 10.000 ili više smrtnih slučajeva.

Dobra je vijest da su se za borbu protiv klimatskih promjena u zadnjem desetljeću na globalnoj razini gotovo udvostručila javna i privatna financijska sredstva.

No to još nije dovoljno, jer za postizanje klimatskih ciljeva potrebno je do kraja ovog desetljeća povećati financiranje za najmanje sedam puta.

