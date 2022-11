Prošlo je pola stoljea otkako su satelitske agencije Euope SAD-a i Japana osnovale udruženje s ciljem kontrole meteoroloških geostacionarnih satelita. Otada im se uvelike proširilo djelovanje. Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić.

Prije 50 godina satelitske agencije iz Europe, Japana i Sjedinjenih Američkih Država osnovale su konzorcij kako bi koordinirale rad i upotrebu tada novonastalih meteoroloških geostacionarnih satelita.

To su sateliti koji na visini od 36 000 kilometara motre isti prostor na Zemlji pa se zato i vrte zajedno sa Zemljom. Tijekom godina došlo je do proširenja članstva i nadležnosti konzorcija i na polarno orbitalne satelite, a to su sateliti koji se gibanju preko polova na puno manjoj visini od oko 800 kilometara i tako daju još detaljnije podatke za praćenje vremena, klime, oceana i okoliša.

Ovaj je konzorcij za sljedeće desetljeće svojim prioritetom odredio motrenje klime i stakleničkih plinova te aktivnosti na Suncu.

