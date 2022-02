Meteorolog Nove TV Ivan Čačić citirao je papu Franju koji je govorio o klimatskim promjenama.

"Klimatske promjene - problem su koji se više ne može prepustiti budućoj generaciji" riječi su pape Franje koje je prošle godine izgovorio ispred Bijele kuće.

Papa je također istaknuo da neki konzervativni kršćani klimatske promjene vide kao Božju kaznu za iskvaren svijet koju moramo prihvatiti.

"No to nije prihvatljivo", kaže Papa, jer "Bog nam je dao mozak kako bismo donosili odluke, a one imaju svoje posljedice".

