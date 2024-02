Majka ju je kao bebu ostavila u Nazorovoj, godinama kasnije na ostavinskoj majka uzima stan, a Ljubica ostaje bez ikakvih prava i krova nad glavom

Majka ju je kao bebu ostavila u domu u Nazorovoj! Baka i djed preuzeli su je i brinuli o njoj. Ljubica Hackstock je s njima provela cijeli život. Odrasla je, pomogla oko otplate stana, režija, dugova, doplaćivala baki dom za starije.

Sve to vrijeme, njezina majka je živjela u drugoj zemlji. Ni u čemu nije sudjelovala. Niti ikada pokazala interes za bilo kakav kontakt. Godinama nakon smrti bake - javlja se majka i na ostavinskoj raspravi preuzima nasljedstvo. Baš taj stan u kojem Ljubica živi cijeli život, njezin jedini dom. Prodaje ga znajući da njezina kći Ljubica i dalje živi u njemu. Stan je kupio čovjek koji ga nikada nije vidio i bez ključa! Neki dan - Ljubica je izbačena na cestu. Bez ikakvih prava, bez krova nad glavom. Sa svoje 42 godine, po drugi put u životu - ostavljena da se snađe kako zna i umije.

"Rodila sam se 1981. u Zagrebu majka me ostavila u domu u Nazorovoj u drugom mjesecu i u jesen te iste godine je baka došla po mene", rekla je Ljubica Hackstock.

Njezini baka i dida kako ih je zvala jedino su što je imala, živjeli su u Našicama, a 1985. preselili u Split.

"Oni su bili moja udomiteljska obitelj, pretpostavljam da me nisu posvojili jer sam bila s njima u rodu, ja sam bila njihova unuka pa onda nije bilo potrebe za posvajanjem nego sam bila pod Centrom za socijalnu skrb u njihovoj udomiteljskoj obitelji kao kod njih", rekla je Ljubica.

Ljubica izbačena na cestu

80 kvadrata na atraktivnoj lokaciji. I čovjek koji ga je kupio, a da ga nikad nije vidio! On ušao u posjed, a Ljubica na cestu! Kako je do ovoga došlo?

Ljubičin djed je bio liječnik, a doselili su u Split u stan tada vojnog lica. Tu je išla u vrtić, završila školovanje. Tvrdi majka koja ju je kao bebu ostavila nikada nije marila za nju iako je pokušavala uspostaviti kontakt. Otišla je živjeti u Italiju, povremeno odgovarala na pisma.

"2002., 2003. u ljeto dva tjedna sam otišla do nje i nakon toga ona više nije htjela kontakt sa mnom. Zaboravi moj broj i moju adresu pisalo je u pismu. Ne želim te kao što te nikada nisam željela. To možda najbolje ocrtava odnos s majkom", govori Ljubica.

Dom je doplaćivala koliko je bakinim primanjima nedostajalo. Nastavila otplaćivati stan, režije, sve što je baki bilo potrebno. Obavijestila je svoju majku da je baka završila u domu, obavijestila ju je i 2016. kada je baka preminula.

Nije dobila pismeno rješenje

Započet je postupak ostavine iz bakine smrti. Do majke, govori nam, nije mogla doći. Uslijedio je potpuni šok. Nije dobila tvrdi nikakvo pismeno rješenje na koje bi se mogla žaliti.

"Ja dobivam u ljeto te godine 2022. pismo od odvjetnice kojoj je ona dala punomoć u vezi korištenja nekretnine plus ona hoće vidjeti stan ona je rekla, dobro nek dođe nema problem. Što bi se moglo napraviti s nekretninom? Može se prodati, može se podijeliti na dva dijela jer postoje dvije vertikale što ne bi bili prvi da smo podijelili stan na dva dijela, i to je bilo to", rekla je Ljubica.

Njezina majka se nikada nije pojavila. No krajem prošle godine na vrata joj zvoni nepoznati muškarac.

Pročitajte i ovo krao sa suradnicima? Policija istražuje dekana riječkog Ekonomskog fakulteta, sumnja da je pronevjerio čak 384 tisuće eura

"Došao je čovjek koji je rekao da je vlasnik stana", rekla je Ljubica.

Bila je izvan sebe, nije joj nikakve dokumente pokazao. Ljubica je bila u potpunom šoku. U posjedu je stana koji je njezina majka prodala. Ostavila vlastitu kćer doslovce na ulici. Ne može vjerovati da je njezina majka uopće naslijedila stan jer o baki i djedu nikada nije brinula.

Ukoliko nema oporuke, nasljeđivanje ide nasljednim redovima. Drugim riječima tko je prvi u nizu taj dobiva ostavinu.

"Postoji mogućnost da se isključi nasljednik od nasljeđivanja, ali za to moraju biti ostvarene stroge zakonske pretpostavke u konkretnom slučaju eto možda bi se radilo o tome o nekakvom grubom zanemarivanju uzdržavanja", rekao je odvjetnik Boris Makarović.

Ljubica je bila uvjerena da će se to dogoditi jer je u dva navrata javnim bilježnicima koji su vodili ostavinski postupak ispričala cijelu priču, a i to da je otplatila stan kojega ne bi ni bilo u nasljedstvu da nije bilo nje.

No Ljubica tvrdi nikakvo rješenje nije dobila, već puki telefonski poziv da se njezina mama nakon što se putem suda 6 godina tražila prihvatila nasljedstvo!

Pročitajte i ovo kakav peh Napuhao samo 0,3 promila: Policija mu uzela vozačku, ide mu i kazna

"Eventualno bi mogla od majke potraživati naknadu za uzdržavanje koje je dala odnosno troškove koje je imala na ime uzdržavanja, ali moralo bi se zbilja raditi o nekom opravdanom uzdržavanju i nužnim troškovima sad je pitanje da li je to u konkretnom slučaju ostvareno", rekao je odvjetnik.

Jer iako je brinula o baki, otplati stana, režijama sud možda to ne bi uzeo za nužno i opravdano s obzirom da je baka imala nekretnine od kojih je mogla podmiriti troškove. Drugim riječima to što se njezina kćer nije brinula o njoj- nije ni bitno. A trebalo bi biti bar u ovom slučaju.