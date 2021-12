Nutty BARice HIT su proizvod 2021. godine. Riječi su to na koje je poduzetnica Maja Fertalić pustila suze radosnice jer to za njezin brend Nutty by Maja znači da je uspjela i da je sudjelovanje u projektu Startaj Hrvatska za nju tek početak.

Maja je svojom pričom inspirirala mnoge jer je sve životne poraze pretvorila u pobjede. Nakon što je ostala bez posla i nakon što joj je 1.4.2020. dijagnosticirana multipla skleroza, Maja je pronašla način da si pomogne, osmislila je Nutty BARice i postala poduzetnica s naumom da promijeni navike potrošača.

Nutty BARice su prirodne snack pločice – bez aditiva, palminog ulja i bez dodanih šećera i soli, što im je omogućilo i dobivanje certifikata Živjeti zdravo.

''Nisam ni svjesna što mi znači pobjeda u Startaj Hrvatska. Samo znam da kad sam čula ime svoga brenda, da je to bila stvarno navala emocija. Jednostavno sam bila izvan sebe. Pokušavam se sabrati i shvatiti što to znači za Nutty by Maja i za Nutty BARice, ali svakako jedno novo i ludo iskustvo je ispred nas'', kazala je Maja.

Prva osoba s kojom je podijelila sretnu vijest bila je njezina majka. ''Prva osoba koju sam nazvala i jedina kojoj sam rekla je mama. Naravno, ona je plakala od sreće tako da nije rekla puno, samo sam čula plač i to mi je bila najbolja potvrda ovoga što smo napravili.''

Rast brenda Nutty by Maja tekao je vrlo brzo. Maja je svoje prve BARice počela raditi u kuhinji u osmom mjesecu 2020., a u desetom je već preselila u proizvodnju. Prisjetila se i kako je sve izgledalo na samom početku projekta Startaj Hrvatska.

''Moram priznati da kada sam čula prvu narudžbu od SPAR-a, to je bilo 15 tisuća komada Nutty BARica, nekako sam mislila 'Pa dobro, ok, ja ću to napraviti'. Nisam bila svjesna dok nisam napravila prvu tisuću, onda sam shvatila da nemam pojma gdje ću staviti te komode, skladištiti, pakirati. To je bio jedan takav kaos. Sad kad gledam ova videa koja smo snimali, vidjela sam da mi strojevi nisu radili, jednostavno nisam se mogla dobiti sama sa sobom. Svakako je veliko, veliko čudo da sam na vrijeme uspjela sve to dostaviti'', kazala je Maja te priznala što joj je bio najveći izazov: ''Najveći izazov tijekom cijelog projekta, osim dostaviti svih 15 tisuća komada, svakako je bila papirologija, provedba HACCP-a. Usred narudžbe smo se selili i u novi prostor tako da je i za to trebalo zadovoljiti sve tehničke uvijete i sve što zahtjeva sanitarna inspekcija.''

No izazovi su se lakše križali s popisa uz podršku koju je osjećala sa svih strana. ''Jedan od najljepših trenutaka, toga ću se sjećati čitav život u projektu Startaj Hrvatska je ta potpora koju sam dobila od svih sudionika projekta, od SPAR-a, Nove TV. U bilo kojem trenutku oni su bili tu, mogla sam ih nazvati i dobiti podršku. SPAR nam je u svemu pomogao toliko jako da nemam riječi s kojima bi mogla izraziti tu zahvalnost. Samo vremenom i radom ću moći pokazati koliko sam njima zahvalna. Prvenstveno, ova nova proizvodnja u kojoj se nalazimo ne bi bila moguća bez njih. Cijelo poslovanje koje danas imamo podignuto je na pet razina više u odnosu kada smo ušli u projekt. Tako da veliko hvala SPAR-u što nas je gurao, slušao i zbog njih smo tu gdje jesmo.''

Nutty BARice osvojile su mnoge obožavatelje i prije nego su postale HIT proizvod 2021. godine. ''Ima jako puno divnih komentara vezano za naše Nutty BARice, svakodnevno ih dobivamo. To je kruna svega ovoga što radim, da ljudi prepoznaju i kupuju i na kraju konca da guštaju u svakom grizu Nutty BARice.''

Nakon proglašenja, Maja je dobila elana i neke nove ideje koje za sada još drži u tajnosti. ''Nutty by Maja ima velike planove, pogotovo sad nakon što ima tako divnog i velikog partnera iza sebe kao što je SPAR. Naravno da su u planu nekakvi novi okusi, ali isto tako ja ne bih bila ja da ne guram na neki novi nivo u odnosu na ovo što sad radimo, ali to bih htjela ostaviti da bude jedno veliko iznenađenje'', poručila je za kraj.

