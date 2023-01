Hrvatski izumitelj, jezikoslovac, polihistor Faust Vrančić preko noći je postao mađarski adut za njihov početak obilježavanja Europske prijestolnice kulture. Pohvalili su se da je njihove gore list i nazvali ga mađarskim da Vincijem. Danas kažu da je to pogreška.

Faust Vrančić mađarski je da Vinci. Tako su ga barem nazvali Mađari u sklopu programa Europske prijestolnice kulture, koja postaje mađarski grad Vesprem. Oštro i promptno reagirala je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i zatražila da se to obriše.



"Ja sam se spletom okolnosti sinoć vidjela na jednom događaju s ravnateljicom mađarskog instituta, odmah sam je upozorila i ona se javila i rekla da je prenijela mađarskoj strani i da će to biti ispravljeno. To je, naravno, grubi falsifikat", rekla je u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Srne Bijuk.



No mađarska strana kaže da im to nije bila namjera. Došlo je do pogreške.



"Iskreno nam je žao što smo nenamjerno povrijedili osjećaje nekih Hrvata. Pojavila se jedna rečenica s namjerom da prikazuje zajedničku prošlost, usku međuovisnost i višestoljetnu blisku suradnju naroda u regiji", navode.



Mađari nisu zaboravili spomenuti da je rođen u Dalmaciji. U Šibeniku i danas stoji njegova obiteljska kuća, a pokopan je na Prviću.

Ivana Skočić, ravnateljica memorijalnog centra Faust Vrančić koji se tamo nalazi, ne vidi lošu namjeru Mađara.



"Volim reći da je Faust Vrančić Šibenčanin, hrvatski velikan europskog ugleda. Možemo im priznati to da su prije počeli cijeniti njegov doprinos i u političkom i u crkvenom i znanstvenom smislu te su ga istraživali puno prije", navodi.

Za Mađarsku učinio puno

Iako je živio u Vespremu, za Mađarsku učinio puno, pa im dao i prvi službeni rječnik, ovakvo svojatanje začudilo je neke koji dobro poznaju lik i djelo hrvatskog izumitelja.



"Oni su uvijek isticali taj njegov značaj za mađarsku kulturu, mađarsku povijest, ali nikad ga nisu svojatali, što je vrlo jasno, uvijek se jasno deklarirao otkud dolazi", kazala je Nela Marasović iz Nacionalne sveučilišne knjižnice.



Pa i njegov Leteći čovjek svoje mjesto ima u brojnim hrvatskim muzejima.

Iako je prije njega skice padobrana imao Leonardo da Vinci, smatra se da je Faust Vrančić prvi izumio funkcionalni padobran. No, osim toga, prijepora oko Fausta Vrančića nije bilo - do sada.



A ta zabuna dolazi nakon što je Viktor Orban svojatao Rijeku i spominjao mađarsko more, oko vrata nosio šal Velike Mađarske i koristio tu kartu. Na to nije bilo službenih reakcija.

"Uvijek je moj stav da, naravno, treba reagirati, treba upozoriti, ali budimo mi svjesni tko smo, što smo. Podučavajmo naše mlade tko su bili veliki hrvatski umovi", navodi Obuljen Koržinek.



No u ovom slučaju pogreška je ispravljena. Dio u kojem spominju mađarskog da Vincija - obrisan je.

