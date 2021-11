Posjet francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Hrvatskoj očekuje se s velikim zanimanjem. Nije samo riječ o tome da je Macron prvi šef francuske države koji službeno dolazi u Hrvatsku, već se njegov posjet uklapa u strateške ciljeve Hrvatske za 2022. godinu, a to su Schengen, euro i jačanje obrambenih sposobnosti s borbenim avionima Rafale.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Hrvatsku dolazi u srijedu navečer u dvodnevni posjet gdje će mu formalni domaćin biti hrvatski premijer Andrej Plenković.



Macrona će u četvrtak najprije sa svim državnim počastima primiti predsjednik Republike Zoran Milanović, a potom Plenković u Banskim dvorima, gdje će potpisati novi Sporazum o strateškom partnerstvu, a potom će dvoje ministara obrane, Mario Banožić i Florence Parly potpisati ugovor o nabavi Rafala.

Prvi posjet jednog francuskog predsjednika važan je u svjetlu činjenice da je Francuska prva vojna sila Europske unije, jedina nuklearna sila EU-a i jedina stalna članica Vijeća sigurnosti iz EU-a.



Što se tiče Macronova osiguranja tijekom posjeta, glavnina posla je obavljena, naime, sigurnosne službe započele su pripremu čim je potvrđeno da Macron dolazi u Zagreb, a pojedinosti, kao što je poznato, ionako se ne objavljuju. No, da se Zagreb spremio za ''veliku srijedu'', koja znači blokirane ulice, blindirani Mercedes, antidron puške..., piše Jutarnji list, no Zagrepčani i Zagrepčanke već dobro znaju kako to izgleda kada visoki dužnosnici i dužnosnice stižu u hrvatsku metropolu.

Zagrebačka policija obavijestila je javnost samo uobičajeno da će zbog potrebe osiguranja prolaska i boravka stranog državnog izaslanstvo na čelu s najvišim državnim dužnosnicima na području Grada Zagreba, u srijedu i četvrtak uspostaviti privremenu regulaciju prometa te da će dolaziti do povremenog kratkotrajnog prekidanja prometa uz pravovremena preusmjeravanja prometa i uz privremenu postavljenu prometnu signalizaciju.



Sukladno tome, mole građane, odnosno sve sudionike u cestovnom prometu, a posebice vozače motornih vozila i pješake za razumijevanje te strpljenje za vrijeme privremene regulacije prometa navedenih dana i ukazuju na striktno poštivanje svih uputa policijskih službenika kao i poštivanje i postupanje sukladno privremenoj regulaciji prometa na pojedinim prometnicama na kojima će biti prisutni policijski službenici te će biti privremeno postavljena prometna signalizaciji.

Što će se jesti na svečanom ručku u Smaragdnoj dvorani zagrebačkog hotela Esplanade?

Na svečanom ručku na kojem će mnogi istaknuti hrvatski građani i građanke francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu iskazati svoju naklonost Tereza Kesovija nada se zapjevati francusku šansonu: ''Moja uloga tamo je da pozdravim predsjednika Macrona, predsjednika Vlade i sve koji će biti. Baš neću sa svima, ali s njim sigurno hoću''.

Milanović neće dobiti priliku ručati s francuskim predsjednikom, naime, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić podsjetio je da su Milanoviću ponudili dio organizacije: ''Nije prihvatio, mi smo se prilagodili tome i posložili program poštujući odluku Ureda predsjednika da neće dati večeru predsjedniku Macronu''.

Protokol će u srijedu osjetiti zadnju godinu neprotokolarnosti. Naime, kako podsjeća Milada Privora, bivša ravnateljica državnog protokola, do tada bi već trebao biti hrvatski veleposlanik u Francuskoj: ''Žalosno je to da nemamo veleposlanika u tako važnoj zemlji''.

Nema važnog u monolozima predsjednika i premijera. Prokol veliku važnost pridaje hrani, pa će biti najbolje od bogate hrvatske gastronomije, a Privora objašnjava da ''sigurno neće biti guščje paštete jer to će oni nama ponuditi kad dođemo u Francusku''.



Neće mu ponuditi ni Crème Brûlée, a Nadege Tihava, vlasnica francuskog restorana, pokazuje puževe iz Francuske, iz Bourgoina, konfitiranu patku, batak zabatka od patka, šopane patke.

Hrvatska ima puricu s mlincima, ali to bi Francuzima koji vole masno, moglo biti presuho... ''Mlince ne zna pa neka proba nešto drugačije, štrukle sa sirom isto, mi to nemamo u Francuskoj, a ja to jako volim, ni ajvara nema u Francuskoj, ja svaki put odnesem teglicu za familiju'', kaže Tihava.



Plenković o skandalu oko ručka s Macronom: ''Nudio sam Milanoviću organizaciju. Odbio je, neka on objasni zašto''

Francuski predsjednik Macron dolazi u Hrvatsku: Na dnevnom redu Schengen, euro i kupnja borbenih aviona

Možda da teglicu ajvara francuski predsjednik ponese i supruzi Brigitte, koja ga neće pratiti na radnom posjetu Hrvatskoj, a što žalosti Kesoviju: ''Žao mi je što ne dolazi budući da sam joj mogla reći da su sve moje prijateljice lude za njom i rekla bih joj: Moja draga gospođo, sve moje hrvatske prijateljice Vas smatraju elegantnom, lijepom, simpatičnom''.

Francuski predsjednik položit će vijenac braniteljima, čime godinu dana nakon otvorenja Spomenik domovini ima funkciju.

