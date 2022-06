Hrvatska Lutrija pokazuje kako slijedi vrijednosti koje je u svoje poslovanja utkala prije gotovo pola stoljeća i koje od tada pa sve do danas imaju jedan cilj – stvaranje sretnije i razigranije Hrvatske.

Priređivanjem igara na sreću Lutrija generira sredstva za financiranje društveno korisnih aktivnosti te na taj način ispunjava svoju primarnu ulogu i viziju, a prošle je godine za te namjene osigurala gotovo 100 milijuna kuna. Uz to, na unapređenje kvalitete života, društva i vraćanja u zajednicu važan je i osobni utjecaj, a na taj je segment, koji se prvenstveno odnosi na zaposlenike, ova tvrtka itekako ponosna. Osim projekata Iskustvo zlata vrijedi i Europski tjedan sporta, u kojima sudjeluje od samih početaka, vrijedi izdvojiti još jedan u kojem aktivno i kontinuirano, iz godine u godinu sudjeluje sve veći broj zaposlenika Lutrije - Wings for life, utrka koja nema ciljnu liniju, ali ima viši cilj - prikupljanje sredstava za istraživanje i izlječenje ozljeda leđne moždine. Ove je godine tim Hrvatske Lutrije premašio brojku od 100 lutrijaša koji su pridonijeli ovoj jedinstvenoj humanitarnoj priči sa čak 107 uplaćenih startnina i gotovo 700 pretrčanih kilometara. Mnogi od tih trkača su i dobrovoljni darivatelji krvi – više od tri desetljeća Hrvatska Lutrija, osim što potiče svoje zaposlenike, uspješno organizira dobrovoljne akcije darivanja krvi koje se održavaju tri puta godišnje – u veljači, lipnju i listopadu.



Lutrija je izuzetno ponosna i na akcije koje iniciraju sami zaposlenici. Tako su se povodom Svjetskog dana zaštite okoliša zaposlenici pridružili različitim volonterskim akcijama čišćenja okoliša, a u nekoliko navrata organizirali su i volonterske akcije u Skloništu za nezbrinute životinje Dumovec. I ove su se godine, tijekom svibnja, priključili nacionalnom projektu „Hrvatska volontira“ te volontirali u dvije akcije, a već nekoliko godina, uoči božićnih ili uskršnjih blagdana, svi sudjeluju i u humanitarnim akcijama u kojima se prikuplja pomoć za različite udruge i koje biraju sami zaposlenici.



Europski mjesec raznolikosti koji se svake godine obilježava tijekom svibnja, prilika je da se svi podsjete na važnost raznolikosti, nediskriminacije, jednakih mogućnosti i uključivosti. Stoga se, drugu godinu zaredom, na način da se uključe i svi zaposlenici, Hrvatska Lutrija pridružila obilježavanju tog mjeseca. Za svoje je zaposlenike organizirala foto natječaj pod nazivom „Sreća ima jednako lice bez obzira na razlike“, a slanjem svojih fotografija zaposlenici pokazuju što za njih znači i kako oni vide različitost. U skladu s održivim razvojem Lutrije i poticanjem aktivnosti vezanih uz isto od strane zaposlenika pokrenuta je još jedna inicijativa, a povodom Svjetskog dana bicikla, koji se obilježava 3. lipnja, zaposlenici su uobičajeni način putovanja na posao zamijenili onim na dva kotača.



No, osim navedenog aktivna briga o interesima igrača te njihova zaštita, visoko su na listi prioriteta Lutrije koja kroz različite aktivnosti kontinuirano ukazuje na činjenicu da je zabava jedini ispravan motiv za uključivanje u igre na sreću. Hrvatska Lutrija se, kao prvi priređivač igara na sreću iz ovog dijela Europe, još 2011. godine obvezala na primjenu međunarodno priznatog Standarda odgovornog priređivanja igara na sreću čime je potvrdila spremnost na ulaganje dodatnih napora u cilju prevencije i minimalizacije neželjenih posljedica koje igre na sreću mogu prouzročiti. Najbolji dokaz tome je i certifikat odgovornog priređivanja igara četvrtog, odnosno najvišeg stupnja koji dodjeljuju međunarodna udruženja The European Lotteries i World Lottery Association, a upravo je ovih dana uspješno provedena parcijalna provjera usklađenosti poslovnih procesa sa zahtjevima standarda.