Luka Brkić, ekonomski analitičar, komentirao je za Dnevnik Nove TV objavu revizije financijskih izvješća nekoliko Agrokorovih tvrtki.

Vrijednost imovine tvrtki po ovom izvješću napuhavana je. Zašto?

Može iz više razloga biti napuhana. Zbog toga da se pokaže drugačija, ljepša, nažalost lažna slika kako bi se lakše zaduživala i kako bi taj dug mogao rasti i kako bi se mogao razvijati na temelju duga. S druge strane moguće je napuhivati kako bi se lakše došlo do računovodstvene dobiti, kako bi se dobit mogla lakše izvlačiti iz tvrtke. To su, naravno, spekulacije i u ovom trenutku ne bih tvrdio zbog čega je to sve bilo. To ćemo vidjeti kad budemo vidjeli izvješće u cjelini.

Je li to svojevrsno manipuliranje brojkama zbog lakšeg zaduživanja zakonito ili sve što smo danas vidjeli može rezultirati kaznenim progonom?

Moguće je da će rezultirati kaznenim progonom. To će utvrditi istraga, a sve drugo je spekulacija. Ono što se nedvojbeno može reći je da je lažiranje brojki prevara, a prevara definitivno nije zakonski dopušteno ponašanje.

Bit će otkaza, ne mogu sva radna mjesta biti sigurna

Povjerenik tvrdi da su radna mjesta sigurna. Što vi mislite hoće li biti otkaza u koncernu?

Mislim da će biti otkaza u koncernu. Ne mogu biti sva radna mjesta sigurna s obzirom na dubinu problema i širinu koju vidimo već sad. Dosad smo spekulirali, a sad imamo već nešto više kvantitativnih pokazatelja, za nijansu smo pametniji. Sačekajmo ponedjeljak i vrijeme što slijedi. Naprosto ne može biti ovako kako je bilo, pa ni u sektoru radne snage.

Nakon ovoga što smo danas vidjeli i čuli što možemo očekivati u ponedjeljak kada se očekuje izvješće za Agrokor d.d.?



Mislim da neće biti bitnih odstupanja od ovih podataka koje sada imamo i ovog problema. On je dovoljno dubok i širok sam po sebi da nam priča priču puno više od same kompanije. To je priča o hrvatskoj tranziciji, privatizaciji, kreiranju politika, vođenja ekonomske politike, dakle o hrvatskom političkom i poslovnom establišmentu. To je naprosto priča o nama. Zato će ona biti dugotrajna, repovi će se još vući, a bit će i bolna.

Kako bi mogao izgledati daljnji rasplet? Tu je moguć otpis dugova, prodaja tvrtki i stečaj. Hoće li i kako ovi podaci utjecati na to?



I dalje su mogući različiti scenariji. Izvjesno je da će se sada pokušati ubrzano raditi s obzirom da je lex Agrokor vremenski limitiran. Što se ne napravi u tom vremenu ide po stečajnom zakonu, a to onda dodatno komplicira stvari. Prema tome, da će doći do otpisa imovine, prodaje, restrukturiranja i vlasničkog i proizvodnog i svakog drugog, mislim da je bilo izvjesno i na samom početku priče. Ovo što danas slušamo potvrđuje tu osnovnu tezu, vjerojatno će i ishodi biti na tome tragu.

Rekli ste da bi priča mogla biti i bolna. Kakva sudbina, po vašoj procjeni, čeka Agrokor?

Neće biti više ovakav kakav je bio, ni vlasnički ni proizvodno, po svojoj strukturi. Neće moći biti broj zaposlenih kakav jeste, vlasnik neće moći više biti vlasnik iako će biti jako velikih problema jer je realno očekivati različite tužbe s različitih strana koje će biti manje, više utemeljene. Jedan od najvećih problema bit će dokazivanje ustavnosti samo zakona lex Agrokor, a naravno i tužbe pred međunarodnim sudištem, prije svega pred Centrom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu.

Todorić više neće biti vlasnik Agrokora

A kakva će biti sudbina Ivice Todorića nakon ovoga?

Ivica Todorić više neće biti onakav kakvog smo ga poznavali do sada. On definitivno neće biti do kraja lex Agrokora vlasnik koncerna Agrokor, a sve ostalo uistinu nećemo gledati u staklenu kuglu ili barem ja to ne bih sada gledao.

Vlada kaže da ovi nalazi opravdavaju donošenje lex Agrokora. Slažete li se s tom ocjenom?

Ukoliko ste duboko uvjereni da je lex Agrokor u skladu s ustavom, onda je to - to. Ukoliko mislite da nije u skladu s Ustavom, što čini mi se neće biti tako teško dokazivati, onda ni taj tip argumentacije ne drži. Jer ovdje je ostavljena po strani strana vjerovnika. Govori se o stabilizaciji, očuvanju proizvodnje i to je apsolutno legitimno i svaki razuman čovjek bi to tvrdio i prihvatio tu argumentaciju, međutim treba pogledati i onu drugu stranu medalje. Ukoliko se pokaže da nije ustavan tek će se tada taj rašomon nastaviti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr