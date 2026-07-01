Bivši šef Glavnog stožera Oružanih snaga: "Kundid nema izbora..."

Bivši načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Josip Lucić rekao je u srijedu da načelnik Glavnog stožera OSRH, general Tihomir Kundid, nije samo u ovlasti predsjednika RH nego da u svojim postupcima odgovara Vladi tj. ministru obrane i Hrvatskom saboru.

"General Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH zaboravio je proceduru na temelju koje je izabran za načelnika Glavnog stožera - na prijedlog Vlade, uz suglasnost Hrvatskog sabora, predložen je Predsjedniku. Mora shvatiti da nije u ovlasti samo Predsjednika nego u svojim postupcima odgovara Vladi tj. ministru obrane, Hrvatskom saboru i Predsjedniku", rekao je Lucić u razgovoru za Dnevnik HTV-a.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović ranije u srijedu je ponovno poručio da ostaje pri odluci da pripadnici Hrvatske vojske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja te ustvrdio da će načelnik Glavnog stožera OS RH provesti njegovu zapovijed.

Rekao je i da je bivši načelnik Glavnog stožera Josip Lucić također ocijenio da "u slučaju prijepora načelnik Glavnog stožera postupa po zapovijedi vrhovnog zapovjednika".

Predsjednikova zapovijed mora se poštovati ako je utemeljena na zakonu

"Predsjednik samo nije završio rečenicu, jer - predsjednikova zapovijed se mora poštovati ako je utemeljena na zakonu, a načelnik Glavnog stožera ne smije provoditi zapovjedi koje su suprotne Zakonu o obrani", pojasnio je Lucić za HTV.

U ovom slučaju, dodao je, postupio bih kako zakon izrijekom kaže, a zakon kaže da ministar obrane svojom odlukom ima pravo upućivati na protokolarna i ceremonijalna događanja do 30 vojnika jednoga voda.

"Nadležnost nad vojskom nije samo u rukama Predsjednika. U ovom slučaju, kada je (načelnik Glavnog stožera OSRH) doveden do toga da mora izvršiti zapovijed Predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On, ukoliko provede tu zapovijed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. S druge strane, načelnik apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika, i svi su ga dužni primjenjivati", kazao je.

Lućić je rekao i da je praksa pokazala da je predsjednik RH taj zakon prihvaćao i primjenjivao dok je bio premijer i tolerirao postupke svoga ministra, što, kako kaže, govori o dvostrukim kriterijima Predsjednika koji je spreman prisiliti načelnika na nezakonito postupanje. U tom slučaju, dodao je, Kundid će biti podvrgnut određenim stegovnim postupcima.

Podsjetio je da je u svoja dva mandata, tijekom osam godina na čelu Glavnog stožera, bio u mnogim delikatnim situacijama, kao i da mu je tadašnji predsjednik (Stjepan Mesić) prepuštao hoće li se odazvati na poziv Hrvatskoga sabora, na što se i odazivao.

"Mene se pozivalo na Uskok, istraživala su me različita tijela. Nikada mi nitko nije osporavao ništa jer sam svojom odgovornošću odgovarao na sva pitanja. I protiv mene nikada nije pokrenuta nijedna kaznena prijava iz razloga što nikada nisam kršio zakon", kazao je Lucić.

Kundid ima dvije mogućnosti

Na pitanje kako će se situacija sada razriješiti i ima li još prostora za razgovor i dogovor, Lucić je odgovorio da general Kundid ima dvije mogućnosti.

"Kundid ima dvije mogućnosti - postupiti sukladno zakonu i dovesti Predsjednika da odlučio o njemu što hoće u situaciji kada on kao načelnik provodi Zakon o obrani. To bih ja učinio. Ima i drugu mogućnost - prekršiti Zakon o obrani. Ako načelnik prekrši zakon, tada se postavlja pitanje da li je on više pouzdana osoba kao čelni čovjek hrvatske vojske", ustvrdio je Lucić.

"To je vrlo opasna situacija i dovodi u pitanje autoritet prvog čovjeka vojske", ocijenio je Lucić i upitao: "Ako general Kundid danas prekrši zakon, znači li to i da će i ubuduće kršiti zakone?".