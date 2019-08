Bivši ministar Lovro Kuščević koji se u središtu medijske pažnje našao i zbog nekretninskih afera, ali i zbog fotografije Ante Pavelića koju je izložio na kaminu, u razgovoru za DNEVNIK.hr tvrdi da na fotografiji nije ustaški vođa.

Bivši ministar uprave Lovro Kuščević za DNEVNIK.hr rekao je da, zbog svega, nije raspoložen za razgovor. No ipak je popustio i odgovorio na naše pitanje zašto na kaminu u svojoj vili na Braču ima izloženu fotografiju Ante Pavelića.

''To nije fotografija Pavelića'', rezolutno je odgovorio Kuščević. Na naše pitanje tko je na fotografiji, odgovorio je da će nam to reći kad bude smjena gostiju i da će nam tada poslati spornu fotografiju.

Mi smo ipak inzistirali da nam kaže tko je na fotografiji. Na pitanje je li mu to možda netko od članova obitelji, Kuščević je odgovorio: ''Da, to mi je ili djed ili pradjed, ne znam sad točno''.

Sporna fotografija u kući Lovre Kuščevića na Braču (Foto: Booking.com)

Lovro Kuščević u svojoj vili ima sliku posljednje večere, Tuđmanovu bistu, nekoliko zastava i zastavica i hrvatskih grbova od kojih onaj na najvidljivijem mjestu ima prvo polje - bijele boje.

"Loše je, iznenadilo me to, nisam mogao vjerovati", rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković komentirajući fotografiju Ante Pavelića u bračkoj vili bivšeg ministra Lovre Kuščevića.

Kuščevićev pad počeo je otkrićem da vilu koja se u knjigama vodila kao pašnjak 11 godina nije upisao u katastar. Tada je rekao da je to sitan propust koji će brzo ispraviti, no i dalje to nije učinio. Lavina afera koštala ga je fotelje ministra. U utorak su u njegove nekretnine upali policijski istražitelji. ''O tome ne smijem ništa govoriti'', rekao nam je Kuščević.