Lovac (58) iz Topličice kraj Budinščine u subotu je upucao susjedova psa pa ga nazvao da mu to kaže. Pas Reksi navodno mu je zaklao 10 kokoši.

Nazvao ga je i rekao: "Pucao sam ti dvaput po psu jer mi je poklao 10 kokoši... Ne znam gdje ti je pas..."

Mlinarić je za portal Nizagorjemalo.hr ispričao kako je odjurio do susjeda koji živi nedaleko u selu. Kaže, ništa mu nije bilo jasno. Reksi i doma živi s kokošima, a nikada niti jednu nije dirnuo. Nikada se, tvrdi, nitko nije požalio da bi Reksi došao u tuđe dvorište i naganjao kokoši.

"Ušao sam u dvorište susjedu, Reksija nije bilo. On se odvukao u drugo dvorište, kod moga kuma. Ovaj viče za 10 kokoši da su zaklane, ja sam vidio tri. Našli smo tri kokoši, ali je pitanje je li ih mu je moj Reksi poklao. Tu oko nas ima lisica, ulaze u dvorišta, kolju kokoši. Ako ih je i Reksi zgrabio, ja ću kokoši platiti! Ali on nije imao nikakvo pravo pucati mi u psa", rekao je Mlinarić, koji je pozvao veterinara i policiju.

"Policiju im nisam zvao lani u listopadu kada me ugrizao njihov pas. Nisam im htio stvarati probleme, susjedi smo. Ovo sam morao prijaviti, svjesno mi je išao ubiti psa, optužio ga je za kokoši, a da ni sam ne zna je li mu ih je Reksi poklao. Ponavljam, ako je to napravio, ja ću to platiti. Platit ću i kaznu jer je Reksi bio izvan dvorišta. Ali zbog toga ne može nitko ubijati naše pse!" rekao je. Psa je dovezao doma, a ubrzo je stigao veterinar.

"Veterinar ga je htio uspavati, ali ja nisam dao. Ne damo ga uspavati ako mu možemo pomoći. Veterinar mu je sanirao rane, ide nabolje. Jede, pije, pomalo se diže", ispričao je.

Službenici PU krapinsko-zagorske otišli su k susjedu lovcu, a potom i izvijestili o slučaju. Protiv muškarca (58) podnijeli su kaznenu prijavu zbog ubijanja ili mučenja životinje. Oduzeli su mu i lovačko oružje za koje je imao dozvolu. Prekršaju prijavu podnijeli su protiv vlasnika Ivana Mlinarića jer pas nije bio pod nadzorom.