Hrvatski gradovi prvi put imaju priliku biti 'gradovi za mlade'. Više od 30 gradova smatra da baš oni nude najbolje uvjete za njihov razvoj i ostanak u lokalnoj sredini. Najbolji se biraju krajem mjeseca. No pitanje je hoće li uspješni europski modeli u zemlji pred demografskim potopom uspjeti zadržati nove generacije.

Grad Varaždin godinama je prijatelj djece. Sad žele biti i Grad za mlade. To znači da moraju ispuniti uvjete kako bi mladi ovdje ostali, a drugi doselili.

"Rotterdam ima svoj model koji je razvio do te razine da se prilikom gradnje stanova, parkova i sličnog sve mora uzeti u obzir. To se odnosi prvenstveno na interese mladih i mladih obitelji, a kod nas je to još utopijska ideja", rekao je Mario Žuliček, Udruga gradova.

Jedan od varaždinskih aduta je i skate park koji je jedno je od glavnih okupljališta. Mladi Varaždinci oslanjaju se na razdoblje prije korone.

"Prije novog normalnog bilo je mnoštvo festivala, koncerata i raznih sadržaja koji su omogućavali da mladi korisno, ugodno i zabavno iskoriste svoje slobodno vrijeme", govori Leo Amidžić, predstavnik Savjeta mladih Grada Varaždina.

Na listu žele 32 hrvatska grada, no neće im biti lako. Kriteriji su visoki i napravljeni prema europskim modelima. Gradovi moraju zadovoljiti osam tematskih područja.

Osam kriterija za dobivanje titule grada mladih uz Mariju Horvat (Foto: DNEVNIK.hr)

"U svakom tom tematskom području svi gradovi moraju zadovoljiti minimalno pedeset posto kriterija. Međutim kad gledamo prema broju stanovnika, gradovi do deset tisuća stanovnika moraju zadovoljiti 60 posto, od 10 do 35 tisuća stanovnika moraju doseći 70 posto i ovi iznad 35 tisuća imaju prag od 85 posto zadovoljenih kriterija", kaže Žuliček.

Hrvatska kojoj prijeti demografski potop o mladima mora voditi posebnu brigu. Nije ih dovoljno samo zadržati, nego i privući druge u grad. Svaki grad za mlade dobit će i posebnu oznaku - grafit u centru. Posao će zajedno odraditi gradonačelnik i mladi.

"Lokalna zajednica uvijek bolje zna što je bolje za nju nego nacionalna. Za početak moram stvoriti uvjete da naši mladi koji tamo žive tu i ostali. Moramo ih zadržati, s njima stvoriti bolje uvjete za život, a tek onda kad sagledate tu cijelu situaciju onda će pozitivnija atmosfera i privlačiti", rekla je Željka Josić, državna tajnica, Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Mišljenje građana podijeljeno je. Neki smatraju kako život u Hrvatsko ne nudi rješenja za mlade i uvjete za osnovati obitelj.

"Za osnovati obitelj meni iskreno nije, ja bi radije otišao van gdje ima više mogućnosti za posao", kaže Manuel, Rovinj.

Dok drugima odlazak iz Hrvatske nije opcija.

"Ne mislim odlaziti van države, ovdje mi zaista ništa ne fali", rekla je Mirta, Rijeka.

Koji je grad - grad za mlade odlučit će povjerenstvo od devet članova i svaki od njih mora znati točno što mladima treba. Stoga s odlukom u kojem gradu graditi život kao mlada osoba pričekajte do kraja ožujka i odaberite onaj u kojem biste mogli i ostati.

