Kvaliteta zraka u Zagrebu ponovno izaziva zabrinutost, pokazuju podaci Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije s pet mjernih postaja. Glavni grad se još u studenom borio s lošijom kvalitetom, a poznato je da je ona povezana sa zimskim periodom te sezonom grijanja i pojačanim prometom.

Na mjernoj postaji na Mirogojskoj cesti u utorak vrijednost čestica PM10 u 17 sati iznosila je 114.16 μg/m3, a PM2.5 110.02 μg/m3.

Mjerna postaja Mirogojska cesta Foto: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Loše vrijednosti zabilježene su u 17 sati i na mjernoj postaji Zagreb 1 gdje su vrijednosti PM2.5 iznosile 129.39 μg/m3.

Mjerna postaja Zagreb 1 Foto: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Na mjernoj postaji Zagreb 2 vrijednost PM2.5 čestica iznosila je 94.31 μg/m3.

Mjerna postaja Zagreb 2 Foto: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Indeks kvalitete je izuzetno loš i na mjernoj postaji Zagreb 3 gdje su zabilježene vrijednosti čestica PM2.5 125.05 μg/m3.

Mjerna postaja Zagreb 3 Foto: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Na mjernoj stanici Zagreb 4 vrijednost čestica PM10 iznosila je 144.18 μg/m3, a čestica PM2.5 137.12.

Mjerna postaja Zagreb 4 Foto: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

U ponedjeljak i utorak su na svim mjernim postajama zabilježene povišene razine lebdećih čestica PM10 i PM2.5, prema podacima DHMZ-a.

Što su lebdeće čestice PM10 i PM2.5?

PM čestice su mikroskopski sitne krute i tekuće čestice koje raspršene lebde u zraku i nošene su zračnim strujama. PM čestice u zraku imaju štetan učinak na zdravlje ljudi i okoliš. I PM2.5 i PM10 čestice se mogu udahnuti, od kojih se neke talože u dišnom sustavu.

PM2.5 ulazi dublje u pluća (plućne alveole), gdje se taloži i ulaze u krvotok. Mogu uzrokovati akutni i kronični bronhitis ili astmu. PM10 čestice se zadržavaju u u gornjim dišnim putevima, ali mogu prodrijeti i u donje dišne putove. Mogu izazvati iritaciju gornjih dišnih puteva ili kašalj. Čestice taložene na površini pluća mogu uzrokovati oštećenje tkiva ili upalu pluća.

Granične vrijednosti

Za čestice PM10 i PM2.5 propisane su određene granične vrijednosti koje se na godišnjoj bazi ne smiju prijeći, pa je tako za čestice PM2.5 godišnji prosjek 25 µg/m3, dok je za PM10 godišnji prosjek 40 µg/m3.

Čestice PM10 također imaju i propisanu i graničnu vrijednost koju ne smiju prijeći za 24-satni prosjek. Dnevni prosjeci ne bi smjeli prekoračiti 50 µg/m3 više od 35 dana u kalendarskoj godini, prema Zakonu o zaštiti zraka.

Pročitajte i ovo Behind the scenes Plenković podijelio neviđene trenutke: Pogledajte kako to izgleda iza kamere

Pročitajte i ovo Kratko i jasno Putinova novogodišnja poruka Rusima: "Sve će biti u redu"