Mladić (25) u ladici skrivao 13.000 eura: Opljačkali ga tinejdžeri, ali njihova je sreća kratko trajala

Zagrebačka policija hitrom je akcijom uhvatila dvojac koji je na istoku grada upao u privatnu kuću i iz koje je ukrao veću količinu novca.

Prema policijskom izvještaju, dva devetnaestogodišnjaka dovezla su se obiteljskim automobilom 17. prosinca oko 1:20 u noći do Belečke ulice na području Sesveta te nastavila pješice do kuće 25-godišnjaka s namjerom da ga opljačkaju.

Ušli su u dvorište te s pomoću alata provalili ulazna vrata u stan koji koristi 25-godišnjji mladić. U ladici jednog ormarića pronašli su novac i uzeli ga. Riječ je o gotovo 13 tisuća eura!

Već istog dana poslijepodne policija ih je pronašla na njihovim kućnim adresama u Sesvetama i uhitila, a u pretresu automobila, stanova i drugih prostorija koje su koristili pronašli su veći dio ukradenog novca, dok su dio novca ovi 19-godišnjaci već potrošili.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanje policija je podnijela posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu za mladež.