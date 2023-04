Svoje tajne koje se kriju ispod površine ove će godine ponovno otkriti – Lokvarsko jezero. Zbog redovitog remonta bit će u potpunosti isušeno od svibnja do kraja kolovoza. Na dnu će se ove godine održati partiji, bit će izvedena jedna opera, ali i svečana sjednica Općinskog vijeća. Reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen provjerio je što se sve nalazi na dnu jezera.

Metar po metar, već danima spušta se vodostaj Lokvarskoga jezera, mjesta koje je gotovo nezaobilazno tijekom izleta u Gorski kotar.

"Jedno, ako ne i najveće obilježje, Općine Lokve će pokazati nove vizure, pokazati će Lujzijanu koja je trenutno ovdje, ispod ovog lokvarskog jezera, pokazati će sve kuće i sve čari jednog života ispod jezera", rekao je načelnik Toni Štimac.

Osim HEP-a, koji će obaviti remont akumulacijskog jezera sagrađenog polovicom prošloga stoljeća, za posao se ozbiljno pripremaju i ribiči koji gospodare ribljim fondom bogatim pastrvama, štukama i šaranima.

"Nekih dvadesetak tona bi moglo biti unutra. Pitanje je koliko će se izvući. Što se priprema tiče, nabavljamo materijale koji su nam potrebni, radit ćemo improviziranu branu, a transport ribe smo već organizirali", rekao je Ivo Grgurić, tajnik ŠRK Lokvarka.

Već se može hodati po dnu

Sjeverni dio Lokvarskog jezera je isušen pa se može doslovno hodati po njegovu dnu. Kako se jezero polako prazni, tako dolazi do izražaja i arhitektura s početka 19 stoljeća. Već se može vidjeti Carov most, dio poznate Lujzijanske ceste koja je spajala Rijeku i Karlovac. Uskoro će biti vidljivo i cijelo naselje Homer koje se nalazi južnije u jezeru.

"Mislim da ljudi trebaju doći to vidjeti zbog toga jer se to dešava jednom u dvadesetak godina i mislim da je to jedan raritet čak i u ovom dijelu Europe", rekao je Štimac.

Neki će Lokvarci prvi put vidjeti dno jezera: "Ja sam 2003. godište, a jezero je zadnji put ispražnjeno 2001. godine", rekao je Grgurić.

U takvom, pomalo mističnom okruženju, u planu su ovoga ljeta različiti koncerti, svečanosti, ali i sportske manifestacije, poput hodanja i vožnje bicikla po dnu isušenog jezera. Pravi je to mamac za sve posjetitelje Gorskog kotara.

