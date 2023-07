Očevici šokirani krvavim pohodom u Sisku: "On je imao plan"

Na mjestu zločina u nedjelju ujutro zapaljena svijeća za jedan izgubljeni život. Cijela ulica i danas pod budnim okom policije. Češljao se teren.

Na zgarištu i vatrogasci. U ulici je zapalio svoju i još dvije kuće. A upravo je vatru sinoć ugledao Zoran Nikolić iz svog dvorišta. Pogled danas na izgorjelu kuću susjede.

"Pogledajte sad tu, jedna kuća, druga gore, treća četvrta ne gori i sad dođete do ove kuće i ta kuća gori. Znači imao je nekakav plan", ispričao je za Dnevnik Nove TV.

No u subotu je na prvu mislio da je u pitanju samo požar.

"Ja sam ušao u ulicu i mislio da treba nekakva pomoć da se nešto zapalilo, međutim tu je počelo sve više i više dimovi, nekakva pucnjava, jedanput , dva puta, tri puta pa je stalo pa se opet čulo i policacajc me upozorio da se maknem da se ne bi meni desilo kao drugima", rekao je Nikolić.

Mještani cijeli dan pričaju o tome što se dogodilo, no rijetki žele pred kamere. Sead, koji je s ekipom Dnevnika razgovarao i sinoć, kaže još su svi u šoku.

"S kim god sam pokušao kontaktirati, mobitel je ugašen, isključen", rekao je i dodao da to nikad ne bi očekivao: "Ne, ja i on smo ono radili skupa i to."

Ozlijeđene je u bolnici posjetila obitelj, u razgovoru nam neki kažu da je sinoć bio horor. Siskom je zavladao strah, od mjesta zločina, do mjesta gdje je počinitelj uhićen.

"Čujem od ljudi da pričaju tu da su ga uhvatili", pričaju po Sisku.

"Strah nas je najviše zbog djece. Ne možemo vjerovat da je to došlo i do nas, nadam se da će se to promijeniti", ispričala je građanka.

Šokiran i župan sisačko moslavačke županije Ivan Celjak. U bolnici je posjetio ozlijeđene.

"Zamolio sve moje sugrađane koji imaju oružje u kući da predaju oružje jer držanje oružja u kući je jedan korak do oduzimanja života ili tragedija", rekao je i dodao: "Do sada mi nismo imali ovakve slučajeve."

Počinitelj je poznat policiji, i prije 20 godina imao je ilegalno oružje.

"Gdje je u sklopu pretrage kod isto pronađen i oduzet pištolj gdje je isti prekršajno procesuiran", rekao je Igor Pasanec, voditelj Službe kriminalističke policije.

Pojasnio je i zašto nisu naknadno provjeravali je li predao oružje. "Ništa nije upućivalo u tom smislu, osoba je bila normalnog ponašanja i ne od interesa policije."

Samo ove godine policija je u županiji procesuirala 20 kaznenih djela držanja ilegalnog oružja. No problem je to i u cijeloj zemlji. Samo ovaj tjedan tri strašna zločina dogodila su se s ilegalnim oružjem. U Trogiru je ozlijeđen mladić u pucnjavi. Kod Varaždina je preksinoć muškarac bombom raznio bivšu partnericu i sebe.

Koji je motiv bio iza ovog strašnog događaja u Sisku - još se istražuje.

