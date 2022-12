Iz Strašnika, gdje je prije dvije godine bio epicentar razornoga potresa, javila se reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.

Zapravo je nezamislivo koliko su se stvari malo promijenile. "Prije dvije godine u javljanju uživo imala sam obitelj Prašnjak", podsjetila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić dodavši da su je obitelj Prašnjak tada kitila bor na livadi i spavala u šatoru, dok su sada okitili bor u kontejneru i kamp-kućici koju su spojili. "To zapravo dovoljno govori koliko su se stvari malo makle s mrtve točke", kazala je.

"Nismo očekivali da će ići ovako sporo. Nadali smo se da će ići brže, nažalost, ovako je, kako je", kazao je Stjepan Prašnjak ističući da je u početku obnova išla organiziranog, da je bilo tijekom vremena i lošeg i dobrog, ali da ovo danas nije zahvalno.

Upitan koliko je teško sve podizati otpočetka, Stjepan odgovora da je jako teško. "To samo kad si pomislim. Valjda je naša sudbina u ovom prostoru da sve moramo ispočetka", kazao je.

Istaknuo je da su donatori pomogli u onom obliku koliko su mogli, no da je sve u velikom dijelu razrušeno. Poručio je da su toga svjesni, ali da se država u svakom pogledu morala pobrinuti na drugačiji način, pogotovo za obitelji s više djece. "Ovo sve ostalo pokazalo nam je nešto drugo", istaknuo je.

VIDEO Medveda ispreskakali novinari: Pogledajte kako je objasnio zašto ni on ni premijer danas nisu na Banovini

FOTO "Kad ti je samo par dana prije skijanja..." Pročitajte poruke koje su ogorčeni Petrinjci poslali Vladi i Plenkoviću

Volonter Civilne zaštite iz Kutine, Valentino Florijanović kazao je da ljudi dolaze, ali da je to u biti dosta splasnulo. "To su ljudi, to nije država", poručio je.

Upitan je li mu se, s obzirom na tešku godinu, barem nešto lijepo dogodilo, kazao je: "Pa eto, ja sam ovdje došao kao volonter Civilne zaštite iz Kutine. Kad sam dolazio znao sam da me čekaju ruševine i razrušeni krovovi, ali nisam znao da me čeka i ljubav. Eto, desila se, kako bi se rekla, potresna ljubav i tu smo ljubav okrunili bebom".



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.