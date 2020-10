Mama Martina Kasunić-Bednjički prije malo više od mjesec dana bacila se u intenzivnu potragu za plišancem Žućom kako bi svojoj kćeri Lukreciji ispunila želju za 21. rođendan. Žućo je plišani pas kojeg je Lukrecija dobila za prvi rođendan i otad se nije odvajala od njega sve dok ga nije izgubila na izletu u Istru u osmom razredu.

Potraga za plišanim psićem Žućom u obitelji Kasunić-Bednjički traje već sedam godina, od kad ga je Lukrecija izgubila na izletu u Istri. No potraga se intezivirala mjesec dana prije njezinog 21. rođendana nakon što je majci Martini rekla kako bi radije da pronađe Žuću nego da dobije na lotu.

"Nisam mogla vjerovati da su ljudi spremni toliko napraviti za plišanca", kazala je za DNEVNIK.hr Martina Kasunić-Bednjački koja je u pet tjedana intenzivne potrage za kćerinom igračkom poslala brojne poruke na društvenim mrežama, mailove, linkove... Na Facebooku je objavila da traži plišanca, objavu su podijelili njezini prijatelji, a potrudili su se i ljudi sa svih strana Hrvatske, ističe.

Žućo je specifičan i nije mu bilo lako naći zamjenu. Lukrecija ga je dobila za prvi rođendan i otad se nije odvajala od njega. Nosila ga je u vrtić, na školske izlete... Sve dok ga na izletu u Istru nije zaboravila u hotelu. "Rekla sam joj da ga ne nosi, ali nikamo nije išla bez njega", rekla nam je mama. Igračku je tada pokupio školski kolega koji se vraćao drugim autobusom. Nisu se uspjeli odmah naći da Lukrecija preuzme psića jer su živjeli na različitim krajevima grada, a onda je prijateljeva mama pospremila stan i Žućo je nestao.

Kroz godine Martina je kupovala sve igračke koje su bile slične Žući, ali niti jedna nije bila pravi model i dostojna zamjena Žući.

"Jedna žena me uputila na oglasnik na Facebooku i tamo sam ga našla. Prodavala ga je žena iz Čakovca", kaže Kasunić-Bednjički te ističe da je ovaj Žućo isti model kao i Lukrecijina igračka.

Mama Martina kaže da je bilo i negativnih komentara ljudi koji su joj poručivali da bi odrasloj kćeri trebala tražiti muža, a ne plišanca, no kaže da je to ne zamara. "Radim u vrtiću, u upravi, i svaki dan svjedočim koliko je djeci važno da sa sobom imaju nešto svoje. Meni je ovo bila potreba da je iznenadim i nađem nešto što je njeno od prvog rođendana jer si je to htjela, to je dio njezina djetinjstva", ističe Martina te dodaje kako sad mora paziti da Žuću ne dohvati i prisvoji pravi pas - obiteljski ljubimac.

Lukrecija je oduševljena poklonom i ne može vjerovati da joj se djelić djetinjstva, pas Žućo, vratio.