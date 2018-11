Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Ivana Crnjca, također osumnjičenika u slučaju Agrokor, komentirao je za Dnevnik Nove TV izručenje Ivice Todorića i objasnio što čeka trenutno najpoznatijeg stanovnika zatvora u Remetincu.

Ivica Todorić bi, nakon slijetanja u zagrebačku zračnu luku, trebao biti transportiran u zatvor u Remetincu gdje će, nakon sigurnosne provjere, biti smješten u jedan od zatvorskih odjela.

Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Ivana Crnjca, kaže da bi Todorić trebao imati tretman koji je uobičajen u ovakvim slučajevima. "Pretpostavljam da će mu najprije uručiti sada važeće rješenje o određenju istražnog zatvora. Nakon toga slijedi pregled osobe, oduzimanje stvari koje se ne mogu imati u sobi te upućivanje na odjel u kojem se nalazi ćelija u kojoj će biti smješten", kaže Pavasović Visković, dodajući kako pretpostavlja da će Todorić biti smješten sam u sobi.

Nema sigurnosnog rizika

Todorićev transfer u Remetinec Pavasović Visković ne smatra bitnim sigurnosnim izazovom jer smatra da nema realne opasnosti da bi netko pokušao osujetiti ono što se sada događa.

Što se pravne strane tiče slijedi odluka o žalbi na rješenje o određivanju istražnog zatvora. Todorića mora ispitati DORH nakon čega će se odlučiti o nastavku postupka. Vrlo je vjerojatno da dužeg pritvora neće biti.

"Mislim da objektivnog razloga za dužim trajanjem istražnog zatvora nema. Svi svjedoci u ovom postupku su ispitani, ostao je samo jedan do kojeg hrvatsko pravosuđe ne može doći. Nema nikakvih posebnih okolnosti iz kojih bi proizlazilo da bi on bježao. On se odazvao britanskom pravosuđu, nije tamo opstruirao taj postupak, tako da držim da taj postupak neće dugo trajati", kaže Pavasović Visković.

"Vjerujem u razumnu strategiju obrane"

Iako je Todorić spominjao njegovog klijenta Ivana Crnjca na svom blogu, Pavasović Visković ne vjeruje da će doći do njihovog pravnog sukoba. "Koliko sam pratio, Ivan Crnjac je u njegovim blogovima vrlo efemerno spominjan i ne u kontekstu koji bi bio naročito bitan. Todorića brane izvanredni odvjetnici. Držim da će njihova strategija obrane biti vrlo razumna. U takvoj strategiji obrane sasvim sigurno nema nikakvog mjesta za sukob među optuženicima", zaključuje Pavasović Visković.