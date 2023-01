Često smo ih voljeli izbjegavati, znale su nas i živcirati, ali se sada od njih - opraštamo. Kovanice hrvatskih kuna ovih su dana hit na društvenim mrežama. Objave u njihovu čast su u trendu, a i vi biste mogli posegnuti i u svoje kasice jer možda u njima imate više novca nego što vam se čini.

Karlo će uspomenu na popularnog medu imati uvijek sa sobom.

"Razmišljao sam kako bi zapravo mogao nekako ukomponirati, odnosno da ga se uvijek prisjetim, jer medo nam je svima najdraži bio i ostao. Jednostavno, odlučio sam se samo izbušiti rupu, stavit ga na privjesak i nosim ga sad stalno na ključevima sa sobom", kaže Karlo Bašić iz Slavonskog Broda.

Neki će ih nositi, a neki će ih gledati. Da kune mogu biti inspiracija i za dekoracije interijera - pokazuju i slike Valentine Štajduhar iz Siska.

"Uzela sam platno za slikanje, akrilne boje, vruće ljepilo, kovanice kist i to je to. Za godinu dvije to će baš bit lijepa uspomena", ja bar mislim.

Misle to i brojni koji su Valentini već poslali upite za narudžbu. Pozitivne reakcije na video privjeska od mede iznenadile su i Karla.

"Dosta je odjeknuo, ne znam, sad sam na oko 125 tisuća pregleda, 5 tisuća i nešto lajkova, 70-ak komentara i dosta ljudi sejva video, prešao sam brojku od tisuću ljudi", kazao je Karlo.

Dok se neki od kovanica opraštaju, drugi pak na njima žele zaraditi, tako se na oglasnicima ovih dana mogu naći razne varijante hrvatskih kovanica, a jedna od najvrjednijih je prva izdana hrvatska kovanica od 25 kuna koja prikazuje motive hrvatskog Podunavlja. Iz 97., a prodaje se za čak 100 eura.

Jer one koje su kovane u manjem broju primjeraka, imaju veću vrijednost.

"Pet i 10 lipa 1994., osobito ako su ti primjerci savršeno sačuvani, onda imamo 50 lipa 1999., imamo 5 lipa 2004. godine. I ono što je sad najviše aktualno, ono što sada najviše numizmatičari traže to su 2 i 5 kuna 2021.", kaže je numizmatičar Zlatko Viščević. Ali naglašava - nemojte računati da ćete na njima ostvariti bogatstvo.

"Ako je neku kovanicu od 10 lipa platio 10 lipa, a kasnije za nju dobije 5-6 eura da može otići na jednu kavu, to je već neki plus, već neka zarada", kaže Viščević.

Kune službeno odlaze u povijest 15. siječnja, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec.



