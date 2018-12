Gotov je nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva o aferi Mito u KBC-u Split o čemu je prvo izvjestilo Provjereno. Tijekom liječenja Ivice Adžaipa došlo je do propusta, a sve je proslijeđeno DORH-u. Njegova supruga Ljubica Adžaip za Dnevnik Nove TV govori o tome kako se osjeća dva tjedna kasnije, kada je već i protiv nje pokrenut kazneni postupak.

Inspekcija koja je poslana u splitski KBC kako bi istražila slučaj ustvrdila je da je bilo propusta. Ljubica Adžaip tom viješću nije iznenađena.

"Mi nemamo izvješće inspekcije i ne znamo što su točno ustvrdili, ali bila sam sigurna da će utvditi nepravilnosti i propuste", rekla je Ljubica.

Izražava vjeru u rad institucija i vjeruje da će pravda na kraju pobijediti.

"Očekujem da će institucije raditi svoj posao ispravno i aktivno. To što liječnik koji je optužen još uvijek radi komentiram tako da je to do Ministarstva. Svatko je nevin dok mu se krivnja ne dokaže. To kako ću i ja završiti jer je i protiv mene podignut postupak, ovisi o institucijama", komentirala je rezignirano Ljubica.

Naglašava kako se dugo neće osjećati dobro, ali da će ustrajati na svemu kako bi nakon njenog tragičnog slučaja u hrvatskom zdravstvu došlo do pozitivnih promjena.

"Nadam se da će sada nakon ovog mog istupa mnogi drugi pacijenti doći brže na red i da im neće trebati novac za to."

Poručila je zdravstvenim djelatnicima da rade svoj posao ispravno i samo za svoju plaću.

