Ljeto je na izdisaju, za vikend se očekuju topli i sunčani jesenski dani: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Napokon se vratilo lijepo vrijeme, taman da isprati ljeto i najavi prve dane rane jeseni. Vrijeme će ovog vikenda biti pod prevladavajućim utjecajem polja povišenog tlaka. Pri tom će se s juga sramežljivo pokušati nametnuti termobarički greben, no nedovoljno snažno, tako da nas već u sljedećem tjednu čeka još jedna promjena, iako srećom ni blizu dugotrajna kao ova protekla. Cijeli tjedan ostajemo u relativno ugodnoj toplini, ne očekujemo ni pretoplo, ni prehladno vrijeme, jedino će vikend mrvicu i na kratko vratiti ljeto koje ipak odlazi.



U subotu ujutro, u većini zemlje sunčano. U unutrašnjosti mjestimice magla, osobito u središnjoj i po kotlinama gorske Hrvatske. Vjetar na kopnu slab, dok će duž Jadrana puhati slaba do umjerena, podno Velebita jedino na mahove i jaka bura. Jutarnja temperatura, u kopnenim krajevima od 8 do 13, a na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano te će biti i još malo toplije nego u petak. Vjetra nema, a najviša dnevna temperatura očekuje se oko 24 stupnja.



I u Slavoniji i Baranji sunčano. Vjetar uglavnom slab, dok će temperatura biti većinom između 23 i 25 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra poslijepodne pretežno vedro. Na moru bura, uglavnom podno Velebita na mahove jaka, iako će mjestimice poslijepodne puhati i sjeverozapadnjak. Dnevni maksimum temperature, u gorju od 18 do 21, a na sjevernom Jadranu od 22 do 25 stupnjeva.



U Dalmaciji isto većinom sunčano i također ugodno toplo. Mala je mogućnost za lokalni pljusak, na krajnjem jugu, u Konavlima, poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka. Buru će od sredine dana zamijeniti sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura, taman za zadnji dan ljeta, bit će između 23 i 27 stupnjeva.



More više nije jako toplo kao prije ove velike kiše, no kupati se može. Danas mjeri od 21 u Puli do 25 stupnjeva u Dubrovniku. Na većini mjernih mjesta je oko 22.

Vrijeme idućih dana

I u nedjelju će na kopnu prevladavati sunčano i ugodno toplo vrijeme. Jutro svježe, ponegdje uz maglu. U ponedjeljak od sredine dana više oblaka, a do večeri bi na zapadu ponegdje moglo biti i kiše. Utorak je već nestabilniji, vrijeme promjenjivije, ponegdje i povremeno bit će kiše, a mogući su i grmljavinski pljuskovi. Svih dana toplo, početkom tjedna i uz mjestimice umjeren južni vjetar.



I na Jadranu će u nedjelju prevladavati sunčano. U ponedjeljak postupno više oblaka, a poslijepodne mjestimice i kiša. U utorak promjenjivo, povremeno s kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom koji na moru mogu biti i izraženiji. Zapuhat će umjereno i jako jugo. Dnevna temperatura i sljedećih dana na obali i otocima ostaje blizu 25 stupnjeva.



Prema sredini tjedna očekuje nas više promjenjivo, nestabilno vrijeme, s kišom koja će biti učestalija i moguće izraženija na Jadranu. Potom nastavak ugodne, rane jeseni uz sunčana razdoblja i razmjerno topao svijetli dio dana.

